Anamaria Prodan (49 ani) și Laurențiu Reghecampf (46 ani) se află în plin proces de divorț. Cei doi vor să pună capăt unui mariaj de 14 ani, în urma căruia impresarul FIFA îi reproșează fostului partener că a fost infidel în timpul relației.

Până la pronunțarea sentinței, Anamaria Prodan a simțit nevoie să își facă noi tatuaje. Femeia de afaceri a optat pentru două mesaje: „Sometimes you have to fall before you can fly (n.r. Câteodată trebuie să cazi înainte să zbori)” și „Do all things with love (n.r. Fă toate lucrurile cu dragoste)”. Pe lângă aceste două tatuaje, Anamaria Prodan și-a mai imprimat și inițialele L.R., cel mai probabil cu referire la Laurențiu Reghecampf Jr., fiul conceput cu antrenorul Universității Craiova.

Anamaria Prodan, pe prima pagină în tabloidele din Marea Britanie

Publicația tabloid DailyStar a realizat un material amplu despre succesul româncei, făcând referire la averea impresionantă pe care a strâns-o de-a lungul vieții.

Cu titlul „Cel mai sexy impresar are o avere mai mare decât starul lui Tottenham (Harry Kane)”, articolul prezintă detalii din viața româncei despre care precizează că ar avea o avere de aproximativ 170 de milioane de euro.

Mare parte a sumei impresionante are legătură și cu moștenirea de la mama sa, iar restul sunt din impresariat, afaceri și modelling.

Cei de la DailyStar au adus în prim plan și pictorialul realizat pentru Playboy în 2008, adăugând faptul că impresara nu ar avea o problemă ca fiicele sale să facă acest lucru: ”Nu văd nimic rău în a poza într-o revistă pentru adulți, chiar mi-aș lăsa fetele dacă vor”.