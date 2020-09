Accident STUPID petrecut pe o plaja din California. O femeie intinsa pe nisip a fost calcata MORTAL de un tractor de mari dimensiuni

Autoritatile din San Diego au raportat un incident nefericit, soldat cu decesul unei femei care a fost calcata de rotile unui tractor.

Tragedia s-a produs luni, in jurul orei 10 dimineata, cand un muncitor care lucra la niste operatiuni de dragare a trecut cu vehiculul pe care il conducea peste corpul unei persoane intinse pe nisip.

Leziunile fizice ale femeii respective i-au produs decesul pe loc, un purtator de cuvant al politiei specificand ca soferul a facut o intoarcere in nisip, dupa care a simtit ceva, ca si cum ar fi intrat intr-o groapa.

Dupa primele cercetari, se pare ca femeia avea intre 40-50 de ani si dormea in momentul tragediei. In plus, anchetatorii iau in calcul posibilitatea ca decedata sa se fi aflat sub influenta unor substante interzise, unul dintre martori afirmand ca o vazuse cu cateva ore inainte abia tinandu-se in picioare.

