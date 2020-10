A intrat peste sotul ei in biserica, in timp ce se casatorea cu o alta femeie! Imagini incredibile de la nunta 

O nunta din Zambia a fost intrerupta chiar de sotia mirelui!

Imagini incredibile in Zambia, de la Biserica Catolica St. Therese, acolo unde mama a trei copii a dat buzna in biserica in care sotul ei, cu care era casatorita inca, se cununa religios cu o alta femeie.

Femeia, care avea un bebelus in brate a inceput sa faca scandal in timpul ceremoniei, spunand tuturor ca barbatul este sotul ei de 11 ani, anunta The Sun.

Barbatul ar fi spus presei locale ca a fost parasit de sotie in 2013, atunci cand si-a pierdut locul de munca. Femeia s-ar fi intors doar dupa ce acesta ar fi devenit un om de afaceri de succes.

Zambia accepta doua sisteme de casatorie, iar familia miresei a fost pusa la curent cu situatia barbatului. Acestia au participat si la nunta traditionala africana, dar si la ceremonia catolica.