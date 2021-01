A implinit 102 ani si a fost vecina de apartament cu Adolf Hitler, iar acum RUPE TACEREA! "Am vazut un sicriu iesind de acolo!"

Alice Frank Stock a implinit recent 102 ani si a povestit cateva amintiri de dinaintea izbucnirii celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Alice a fost vecina cu Adolf Hitler timp de 10 ani, in perioada 1920 - 1930, in Munchen, cei doi avand apartamentele unul langa altul.

Femeia a implinit recent 102 ani si a relatat cateva amintiri pe care le are din perioada in care era vecina cu Hitler.

Alice locuia in cartierul Prinzregentplaz, impreuna cu parintii ei August si Valerie, intr-un bloc de apartamente.

"Locuiam intr-un apartament, un apartament mare dintr-un bloc care avea doua intrari. Apartamentul nostru avea numarul 14, iar cel de langa era fie numarul 13, fie 15. Acolo locuia Hitler.

Am auzit multe zvonuri de la bucatar si de la altii. Odata am vazut un cosciug iesind din apartament.

Cred ca o nepoata a lui Hitler locuia acolo si apoi a murit.

S-au speculat multe despre felul in care a murit atunci. Cred ca a fost un adevar in acele speculatii. Sicriul a fost carat afara si in el se afla o femeie. Dar nu a existat niciodata o confirmare si nu puteai vorbi despre asta deschis", a spus Alice, potrivit Daily Star.

Persoana decedata ar fi fost Geli Raubal, fiica surorii vitrege a lui Hitler, despre care au circulat mai multe controverse.

S-a zvonit ca Geli Raubal si Adolf Hitler ar fi avut chiar si o relatie romantica, in ciuda faptului ca intre ei era o diferenta de 19 ani si erau si inruditi.

Potrivit rapoartelor oficiale, Raubal si-ar fi luat viata in apartamentul lui Hitler din Munchen, in 1931, dupa ce s-a impuscat cu o arma. Raubal avea atunci 23 de ani si teorii despre implicarea lui Hitler in moartea acesteia persista si astazi.

"Nu i-am vorbit niciodata lui Hitler. Odata am fost la opera, primisem bilete de la scoala. Eram foare fericita, erau bilete in loja regala! Cand am ajuns acolo, seara, am intalnit oameni din trupele SS care mi-au spus: 'Nu poti intra aici, mergi in tribuna de jos.'

In timp ce cortina se ridica, m-am uitat la loja regala si acolo era Hitler asezat. L-am vazut o data sau de doua ori venind si acasa. Masina lui il astepta in fata.

Doi barbati SS stateau pregatiti sa intervina cu rapiditate in casa, in cazul in care cineva ar fi incercat sa il omoare", a mai spus Alice.

Alice a fugit impreuna cu familia ei din Germania cu putin timp inainte ca Al Doilea Razboi Mondial sa inceapa. In cele din urma s-a mutat in Anglia si locuieste intr-o casa din Bristol.

Ajunsa la incredibila varsta de 102 ani, Alice a dezvaluit si reteta unei vieti fericite:

"Am avut o viata buna. As sfatui pe toata lumea sa faca multe plimbari si drumetii si sa bea cate un pahar de vin rosu", a spus Alice.