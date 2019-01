Incredibil! Ce soarta are turcul din NBA care l-a numit pe Erdogan "Hitler al secolului nostru", pe aeroportul Otopeni

In 2017, Enes Kanter a fost blocat pe aeroportul Otopeni, in drumul sau spre Statele Unite.

Enes Kanter, turcul de 26 de ani al lui New York Knicks, are viata grea din cauza viziunilor sale politice. Politia turca a cerut oficialitatilor americane extradarea lui Kanter, pe motiv ca acesta ar fi suspectat ca face parte dintr-o retea terorista.

Kanter este o voce critica la adresa regimului de la Ankara, iar presedintele Erdogan il acuza ca este un sustinator al lui Fethullah Gulen.

Baschetbalistul din NBA spune ca autoritatile turce nu au nicio dovada ca ar fi incalcat in vreun fel legea.

Daca va fi extradat, Kanter risca sa petreaca ani grei in inchisoare.

Turkish Government can NOT present any single piece of evidence of my wrongdoing. ????‍♂️

I don’t even have a parking ticket in the US ???? (True)

I have always been a law-abiding resident. ???? https://t.co/DxLgvFcTST