A fost data afara din azilul in care lucra dupa ce sefii i-au cautat numele pe internet! Cu ce se ocupa femeia in timpul liber

Sophie Broomfield o creatoare de continut pentru adulti a dezvaluit ca a fost cocediata de la azilul unde lucra, dupa ce sefii au cautat-o pe pe Google.

Ea este creator de continut online pentru adulti si a marturisit ca a fost concediata de firma Googled dupa ce s-a aflat acest lucru . Femeia a facut aceasta dezvaluire pentru Channel 5, in documentarul despre industria sexuala Adults Only. In prezent, Sophie lucreaza pentru antreprenorul Chelsea Ferguson, care in trecut a fost un simplu lucrator la McDonald’s, iar acum este multimilionara dupa ce a creat un site pentru adulti pe baza de abonament. Chelsea a marturist ca a castigat peste 9 milioane de euro intr-un singur weekend. Compania ei se numeste AdmireMe.Vip.

Sophie a marturist ca a fost concediata de la azil in urma cu 18 luni dupa ce managerul i-a cerut la serviciu sa vorbeasca cu ea.

"Am intrat in birou si mi-a spus: Sophi ce este asta? Cei de la resurse umane te-au gasit pe Google. Am fost demisa, nu mi-au dat de ales", a declarat pentru MailOnline.

Ea lucrase acolo mai bine de 4 ani si le-a cerut sa o lase sa isi face maseria in continuare pentru ca este de acord sa se opreasca din ceea ce facea.

Ea le-a spus: "Imi place meseria asta, sunt conectata cu cei de aici si personalul". Insa, firma i-a cerut sa plece: "Nu, trebuie sa pleci azi, imi pare rau"

Femeia a adaugat pentru Channel 5: " Ei spun ca esti incompetent sa faci treaba asta. Stai asa, scuza-ma, fac asta de 4 ani. Ceea ce am facut era in mod privat, nu avea de a face cu munca pentru ca ei sa ma concedieze, mi-au frant inima. Pentru ca stiu legatura pe care o aveam cu oamenii pe care ii ingrijeam. Imi arat sanii pe internet, unde oamenii platesc. Asta nu ma va afecta sa le dau medicamentele oamenilor de la azil", a spus Sophi.

Sophie Broomfield a declarat ca incarca poze pentru a-si plati facturile pe cont propriu si face "ce vrea ea".