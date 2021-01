A fost AMANTA regelui si tratata ca o PRINTESA, dar asta nu-i placea! Ce era nevoita sa suporte BLONDA

Dezvaluiri interesante au fost facute de fosta iubita extraconjugala a Regelui Juan Carlos I al Spaniei.

Acum in varsta de 83 de ani, Juan Carlos nu mai e pe tronul Spaniei (lasat in 2014 fiului Felipe) si are mari probleme de sanatate, fiind izolat undeva in Emiratele Arabe Unite. Despre fostul monarh se discuta insa in aceste zile si cu privire la celebra sa amanta, Corinna (56 de ani), o femeie de afaceri nascuta in Germania, dar cu origini daneze.

In mod oficial, legatura erotica dintre cei doi s-a consumat in perioada 2004-2009, insa relatia a fost una de mai lunga durata, de vreme ce, in 2012, Juan Carlos i-ar fi transferat Corinnei in conturi, drept cadou, nu mai putin de 65 de milioane de euro.

Acum, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (nascuta Larsen) a repus pe tapet aventura sa cu regele, cu ocazia unui proces in care a fost chemata sa depuna marturie in calitate de martor. Astfel, Corinna spune ca in 2012 s-a trezit in camera sa de hotel din Londra cu seful serviciilor de spionaj din Spania, care i-a transmis ca trebuie sa urmeze niste "instructiuni" clare daca vrea sa nu aiba de suferit, nici ea, nici copiii ei.

De asemenea, Corinna si-a adus aminte si de un alt episod similar, in care apartamentul din Monte Carlo i-a fost scotocit tot de trimisi iberici. "M-am simtit amenintata, ca persoana si ca femeie", a spus ea. Cerandu-i socoteala lui Juan Carlos, acesta i-a transmis ca actiunea e menita s-o protejeze de paparazzi.