Macaulay Culkin a fost aproape sa nu ia rolul! 5 lucruri pe care nu le stiai despre "Singur Acasa"

"Singur Acasa" este unul dintre cele mai populare filme de Craciun din lume.

E cert ca orice maraton de filme din perioada sarbatorilor de iarna trebuie sa contina si celebra pelicula americana filmata lansat in 1990. Macaulay Culkin, actorul care il joaca pe Kevin, a participat la un casting alaturi de alti 100 de copii, fiind aproape sa nu obtina rolul care l-a consacrat.

Iata 5 lucruri pe care probabil ca nu le stiai despre filmul tau preferat de Craciun.

1. Fara "Unchiul Buck" n-ar fi existat "Singur acasa"

Ideea pentru "Singur Acasa" i-a venit prodcatorului John Hughes in timpul filmarilor pentru "Unchiul Buck", unde apare de asemenea Macaulay Culkin.

2. Macaulay nu este singurul din familia Culkin care apare in film.

Kieran, fratele mai mic al acestuia, a primit rolul verisorului Fuller. Acesta a reprezantat debutul actoricesc pentru Kieran, iar cariera ce a urmat a fost impresionanta: 2 nominalizari la Globul de Aur si numeroase aparitii in filme celebre la Hollywood.

3. "Home Alone" a stat in Cartea Recordurilor mai bine de 25 de ani.

In weekendul de debut, "Singur acasa" a avut incasari record: 17 milioane de dolari in peste 1202 de cinematografe. Filmul a ramas pe prima pozitie in box office timp de 12 saptamani si in top 10 pana in iunie, anul urmator. Acesta a fost cel mai de succes film de comedie pe plan local, timp de 27 de ani, cand a fost detronat de blockbusterul Never Say Never.

4. Casa in care au avut loc filmarile a devenit obiectiv turistic.

Aflata in Winnetka, Illinois, celebra casa a devenit obiectiv turistic pentru fanii peliculei. In 2012, proprietarii au vandut resedinta cu 1.5 miliarde de dolari.

5. Tarantula din film era una reala.

Tarantula lui Kevin care apare intr-o scena, pe fata lui Marv, a fost reala. Daniel Stern, actorul care a interpretat rolul lui Marv a fost de acord sa filmeze scena, dar doar pentru o singura data. Ce nu a fost real? Tipatul de disperare al acestuia. Pentru a nu speria paianjenul, Stern a trebuit sa mimeze, iar sunetul a fost dublat in post-productie.