5 – 7 Noiembrie - Black Friday ATVRom

În fiecare an ne-am obișnuit ca mari jucători de pe piața comerțului să dea tonul campaniei de Black Friday, dar anul acesta cei de la ATVRom apasă accelerația la propriu, înaintea lor.

În perioada 5-7 Noiembrie pe site-ul ATVRom se va derula campania de Black Friday cu reduceri aplicate la toate produsele listate în magazinul online. Clienții pasionați de sporturi extreme și nu numai, pot vâna cele mai avantajoase discounturi timp de 3 zile, din oră în oră timp de 3 minute.

Conectați constant la site-ul ATVRom aceștia vor putea beneficia de un discount suplimentar de tip Flash Sale DOAR în cele trei minute, DOAR plasând o comanda pe website.

”După un an și jumătate în care majoritatea am petrecut mai mult timp în spațiul închis și am experimentat constant sentimente de îngrijorare, anxietate și frică, ne dorim să încurajăm înlocuirea acestora cu adrenalină și satisfacția pe care o experimentăm atunci când petrecem timp în natură. Comunitatea noastră este în continuă expansiune și ne dorim ca prin această campanie să stimulăm interesul față de vehiculele pentru sporturile outdoor” spun cei de la ATVRom.

ATVRom este cel mai mare resealer de vehicule off-road și on-road din Romania. Compania comercializează ATV-uri, SXS-uri, motociclete, scutere, skijet-uri, snowmobile, roadstere, dar și piese de schimb, accesorii si echipamente de la brand-uri cunoscute precum: CFMOTO, KTM, GASGAS, HUSQVARNA, FANTIC, CAN-AM Bombardier, POLARIS, KAWASAKI, APRILIA, VESPA, PIAGGIO și multe altele.

De 15 ani, ATVRom înseamnă libertate, adrenalină, comunitate și distracție în aer liber, devenind în timp un influencer al unui altfel stil de viață.

Articol sustinut de ATVRom.