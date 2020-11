(P) Spectacol total: 5 evenimente sportive de neratat in weekend

Acest weekend ne ofera un spectacol total din punct de vedere sportiv, cu evenimente unul si unul, din care fanii au ce sa aleaga.

Arsenal - Leeds, un clasic din Anglia

Acest meci era pe vremuri un clasic din Anglia, dar cele doua echipe se vor intalni in Premier League dupa o pauza de 16 ani, duminica de la ora 18:30. Revenita pe prima scena a fotbalului britanic, Leeds nu traverseaza o forma tocmai buna, fiind pe locul 15, cu doar 10 puncte acumulate.

Nici Arsenal nu sta prea bine, fiind clasata pe locul 11, cu 12 puncte. Ambele echipe vin dupa esecuri usturatoare in ultima etapa. Arsenal a pierdut acasa cu Aston Villa, scor 0-3, echipa care s-a transformat in sperietoarea granzilor. Leeds a pierdut in deplasare la Crystal Palace, scor 1-4.

Daca in Premier League nu s-au mai intalnit de 16 ani, cele doua echipe s-au mai duelat mai recent in Cupa Angliei, iar Arsenal a iesit invingatoare de fiecare data. Ultima data a facut-o in ianuarie 2020, cand s-a impus cu 1-0.

De altfel, Arsenal are o cota buna la Unibet sa castige acest meci, 2.23, acesta fiind un pont de luat in seama.

Bayern Munchen - Werder Bremen: Continua bavarezii marsul triumfal?

Bayern Munchen este probabil echipa momentului in fotbalul continental. Detinatoarea trofeului Champions League, Bayern conduce fara probleme in Bundesliga si vine dupa victoria din derby-ul cu Dortmund, scor 3-2.

De partea cealalta, Werder Bremen se afla pe locul 9, insa e o echipa incomoda, care pierde greu. De altfel, Bremen are un singur esec in acest sezon si o specialista a egalurilor, avand patru remize din ultimele patru meciuri.

Totusi, Bayern este o echipa de alt calibru si are 19 victorii la rand in partidele cu Bremen. Tocmai de aceea, avand in vedere ca Werder are un atac destul de slab, un pont pentru acest meci este ca doar o echipa va inscrie, la o cota de 2.12 oferita de Unibet.

CFR Cluj - UTA Arad: Campioana intalneste una dintre revelatiile Ligii 1

In acest meci programat duminica, de la ora 20:00, CFR Cluj va face o ultima repetitie inaintea meciului cu AS Roma.

Este de asteptat ca Dan Petrescu sa menajeze mai multi titulari, iar problemele din defensiva lui CFR Cluj nu par a fi inca rezolvate, in conditiile in care Vinicius nu si-a revenit.

De partea cealalta, UTA e o echipa care se descurca bine in deplasare, reusind sa plece neinvinsa in meciurile cu Viitorul, Dinamo sau FC Botosani.

Aradenii joaca un fotbal curajos, nu se baricadeaza in defensiva, astfel ca sunt sanse bune sa vedem un meci cu goluri, mai ales ca nici apararea lor nu este la un nivel ridicat.

Tocmai de aceea, cota de 2.70 din oferta Unibet ca ambele echipe sa inscrie este extraordinara.

Villarreal - Real Madrid: Echipa lui Zidane are mari probleme de lot

Intr-un duel al fruntaselor din La Liga, programat sambata de la ora 17:15, Villarreal are o sansa buna sa scape neinvinsa.

Forma "Submarinului Galben" este excelenta, echipa fiind pe locul 2, cu 18 puncte. Real e pe 4, cu 16 puncte, dar are si un meci mai putin disputat.

Madrilenii au insa infirmeria plina, iar Carvajal, Casemiro, Militao, Hazard, Nacho, Odriozola, Ramos, Valverde si Varane nu vor juca, in timp ce Benzema este incert.

In plus, Real Madrid nu a reusit sa castige la ultimele trei deplasari pe terenul lui Villarreal, toate meciurile terminandu-se la egalitate. Asadar, un sansele pentru un nou egal sunt destul de mari, la o cota de 3.75 oferita de Unibet.

Turneul Campionilor trage cortina in sezonul de tenis

Sambata si duminica vor avea loc ultimele meciuri de top din acest sezon in tenisul mondial. Sambata sunt programate semifinalele de la Turneul Campionilor, iar duminica e marea finala. Meciurile pot fi vizionate pe Unibet TV.

Editia din acest an a continuat in nota anilor precedenti, cu multe surprize. Novak Djokovici si Rafa Nadal au aratat ca nu sunt la cel mai inalt nivel, astfel ca sunt sanse sa apara o noua surpriza.

Dominic Thiem a avut un 2020 grozav, cu finala la Australian Open si titlu la US Open, astfel ca este unul dintre favoriti. Iar cota 4.00 oferita de Unibet pentru succesul sau este ideala.