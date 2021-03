(P) NetBet lanseaza table pe bani reali

Surprizele se tin lant in cel mai mare cazino online din Romania!

Aceasta platforma „all-in-one” care gazduieste de la pariuri sportive, loto si virtuale, la peste 2.000 de jocuri slot, cazino cu dealeri live si poker isi imbogateste oferta cu jocuri de backgammon sau, pe numele lor mai mioritic, table online.

Iata pe scurt ce se petrece in aceasta fabrica de adrenalina:

NetBet lanseaza sectiunea de backgammon online, devenind astfel singurul cazino online licentiat din Romania care are o camera de jocuri de table pe bani reali!

Backgammon-ul este unul dintre cele mai populare jocuri de societate din lume, iar varianta oferita de NetBet table online combina functionalitati de top cu o interfata simpla si intuitiva pentru jucatorii online.

Limitele care pot fi personalizate cu usurinta si caracteristicile care se adapteaza cerintelor jucatorilor, fac din acest joc, un produs de succes, apreciat si de cei mai exigenti pasionati de table.

Cu alte cuvinte, daca stii sa joci table, acum ai posibilitatea sa te intreci cu oponenti reali si cu mize reale care pornesc de la 5 lei, dar care pot ajunge si la 100 lei pentru o partida. Te poti bucura de meciuri rapide sau mai lungi, poti selecta conventiile de joc, timpul mutarii sau cel efectiv de joc, poti juca cu cub, cu regula Jacoby, cu Koks sau cu redublare. Mai mult decat atat, iti poti crea singur partidele sau te poti alatura celor deja deschise de alti jucatori. Poti alege sa vizionezi partide in desfasurare sau sa joci meciuri private. Bineinteles, jocurile de table online de la NetBet sunt disponibile atat de pe computer, cat si de pe dispozitivele mobile, oriunde si oricand.

O metoda de relaxare, de care iubitorii acestui joc antic se pot bucura doar pe NetBet, singurul cazino online licentiat din Romania care ofera jocuri de table pe bani reali. Comunitatea jucatorilor de table din Romania are in sfarsit un mediu online, sigur si legal, in care sa se poata distra si intrece - un loc de intalnire virtual in care sa isi infrunte adversarii si sa isi testeze abilitatile!

Licenta nr. L1160651W000195 emisa de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru NetBet Enterprises Ltd.,

Ewropa Business Centre, etaj 3, camera 704, birou A, str. Dun Karm Street, Birkirkara, Malta, valabila din data de 01 Iulie 2016 pana la 30 Iunie 2026.