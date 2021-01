(P) Cele mai faine sporturi de iarna pe care trebuie sa le incerci!

Esti o persoana activa, dornica mereu de noi provocari si cauti cat mai multe surse de adrenalina?

Sportul este un hobby care ar trebui sa se afle in agenda tuturor, dar care este ignorat de multi oameni. Daca tu il ai trecut nu doar in programul saptamanal, ci si in ADN, incearca sa iti testezi limitele la cat mai multe sporturi din lista de jos, poate chiar la toate!

Daca esti deschis catre nou si cauti modalitati prin care sa te provoci, mai jos exista 5 sporturi recomandate pasionatilor de adrenalina si de iarna, fiecare in parte avand frumusetea sa. Imbina si tu utilul cu placutul, facand sport pe cat de mult poti, dar fara a uita sa te si odihnesti corespunzator!

Asadar, fara alte introduceri, iata lista celor 5 sporturi care te-ar putea tenta cand esti in cautare de noi provocari fizice!

Ice Boating

Un sport foarte interesant pe care ar trebui sa il incerci, cel putin o data in viata, este Ice Boating-ul, adica un fel de canotaj pe gheata. O barca clasica este imbunatatita cu ajutorul unei perechi de schiuri, astfel incat sa poata fi lin si sigur impinsa de-a lungul si latul unor suprafete inghetate. Acest sport este ideal pentru persoanele care iubesc provocarile pe timpul iernii, fiind ceva mai sigur si usor decat navigatul clasic, pe apa. Cu toate acestea, este foarte important sa ai mai multa grija in ceea ce priveste echilibrul si viteza pentru ca ambarcatiunea se va misca mult mai rapida decat lemnul care ia contact cu apa, in loc de alunecoasa gheata.

In momentul de fata, Ice Boating-ul se practica in destul de putine locatii de pe Glob, cel mai cunoscut si “favorabil” fiind Mazury din Polonia. Aici, desi nu este foarte ieftin, acest sport poate sa fie practicat cel mai bine datorita intinderilor de zone inghetate si a vantului care ajuta la cresterea vitezei.

Shovel Racing

Inventat in anii ‘70 in New Mexico, sportul de iarna Shovel Racing implica riscuri mari si doze de adrenalina pe masura. El presupune coborarea unui deal inghetat sau / si plin de zapada, stand asezat pe o lopata din plastic. Desi este asemanator cu datul pe sanie, Shovel Racing-ul implica mai multe pericole pentru ca singurul lucru care iti separa posteriorul (noada / zona lombara) de denivelarile de pe jos, este o bucata destul de subtire de plastic.

In anul 1997, la Jocurile de Iarna Extreme (Winter X Games), a fost inclusa si categoria de Shovel Racing, insa, din cauza unui teribil accident pe care l-a avut unul dintre participanti, sectiunea a fost suspendata, iar jocul a fost catalogat ca fiind un experiment foarte periculos si esuat.

De-a lungul anilor, impatimitii acestui sport au incercat sa isi imbunatateasca lopetile, adaugand la modelul original chiar si roti, care au reusit sa creasca viteza de deplasare. Maxima atinsa a fost de 73 mps.

Dog Sledding

Cunoscut si pentru ca a fost introdus in mai multe filme “iernatice” precum Call of the Wild, Togo ori Eight Below, sportul Dog Sledding este o practica straveche a carei origin se situeaza in Antichitate. A aparut in Alaska si avea scopul de a ajuta oamenii sa transporte mancare si alte provizii.

Dog Sledding presupune un grup de caini Husky care are rolul de a deplasa o sanie cu cel mult doi pasageri din punctul A, in punctul B. Desi la prima vedere ar parea ca acest sport nu implica prea mult efort fizic din partea “pasagerilor”, mai multe grupe de muschi sunt implicate in mentinerea echilibrului pe sanie (stai in picioare pe o placa de lemn). De asemenea, vei putea cu ajutorul acestei activitati sa iti dezvolti mai multe aptitudini, precum rabdarea si simtul decizional. In plus, este ocazia perfecta pentru a-ti face noi prieteni patrupezi!

In momentul de fata, aceasta practica este intalnita in regiunile Arctice din Statele Unite ale Americii si din Europa.

Snowboarding

Desi s-ar crede ca Snowboarding-ul este de sute de ani inventat, el a aparut de-abia in anii ‘60, in SUA, fiind inclus in cadrul Jocurilor Olimpice de-abia in editia din 1998. Palpitant si solicitant, acest sport necesita indemanare si forta fizica, fiind mult mai usor de practicat odata ce ai bazele skateboarding-ului.

Pentru a putea incepe sa te distrezi in cadrul acestui sport este nevoie, inainte de orice, sa ai cateva cunostinte de baza, de la tipurile de placi pe care le poti folosi in cadrul mai multor stiluri de snowboarding, pana la pozitiile corecte in care trebuie sa stai pentru a putea sa iti mentii echilibrul si pentru a face cele mai “simple” manevre - luarea virajelor si franarea.

Ice Skating

Patinajul a fost inventat acum mai bine de 4000 de ani in Finlanda, in prezent fiind unul dintre cele mai populare si usoare sporturi care se practica iarna. El este accesibil nu doar profesionistilor, ci si amatorilor, pe patinoarele care se regasesc in aproape fiecare oras din lume. De asemenea, pentru cei care il practica ocazional, ice skating-ul este destul de accesibil din punct financiar pentru ca iti trebuie doar o pereche de patine, pe care o poti inchiria, daca nu vrei sa faci o investitie de lunga durata.

Pentru a patina nu ai nevoie de o echipare complexa ori de o indemanare speciala, ci doar de rabdare si de buna vointa de a te obisnui sa controlezi patinele pe gheata. De asemenea, daca vrei sa iti exersezi aptiduinile si sa le dezvolti si vara, mersul cu rolele ajuta foarte mult pentru ca miscarile facute de picioare pentru a se misca si de maini, pentru a ajuta la pastrarea echilibrului, sunt asemanatoare.

Concluzie

Indiferent care sport de atrage mai mult, important este sa incluzi exercitiile fizice in programul tau de zi cu zi sau, macar, in cel saptamanal. Pe langa acest aspect incearca sa petreci timp in natura, cat de des ai ocazia, pentru a te relaxa si pentru a avea cateva momente doar tu cu tine. Daca imbini toate aceste sfaturi vei face primul pas catre o viata echilibrata, ambele contribuind major la mentinerea unui stil de viata sanatos si la imbunatatirea starii de sanatate.