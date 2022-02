(P) Atletico Madrid - Manchester United, meciul săptămânii în Champions League

Duelul va avea loc miercuri, de la ora 22:00, și va capta cu siguranță atenția fanilor fotbalului.

Înaintea acestei partide, iată 8 lucruri interesante despre duelul de miercuri pe care merită să le știi:

1. S-au mai întâlnit doar de două ori - Va fi doar a treia întâlnire dintre cele două echipe, deși sunt obișnuite cu prezențele în cupele europene. Anterior s-au mai întâlnit în 1992, în turul 2 al Cupei Cupelor. Atletico Madrid a câștigat prima manșă de pe teren propriu cu 3-0, iar în retur scorul a fost 1-1.

2. Atletico, prezență constantă în ultimii ani în primăvara Champions League - Atletico Madrid este calificată în fazele eliminatorii din Champions League pentru a opta oară în ultimii nouă ani. În schimb, Manchester United este prezentă pentru prima dată din sezonul 2018/19 încoace. Per total, United are 12 apariții în fazele eliminatorii ale competiției, trei mai mult decât Atletico.

3. Cum s-au descurcat echipele în faza grupelor - Manchester United a câștigat grupa F în acest sezon, deși a pierdut surprinzător în prima rundă, în timp ce Atletico s-a calificat dramatic, în ultima etapă, după un succes cu 3-1 contra celor de la FC Porto.

4. Manchester United pornește cu șansa a doua să câștige în tur - Conform cotelor din secțiunea pariuri fotbal Champions League Unibet, Atletico Madrid are cota 2.35 să câștige meciul tur, egalul are cota 3.25, iar victoria lui United are cota 3.20. La calificare, United este ușor favorită, având cota 1.75, în timp ce trupa lui Simeone are cota 2.08.

5. Atletico a jucat la București anul trecut - Sezonul precedent, Atletico s-a oprit tot în faza optimilor de finală, fiind eliminată de Chelsea, echipă care ulterior a câștigat trofeul. Partida tur s-a disputat la București și a fost câștigată de Chelsea cu 1-0, iar în retur londonezii s-au impus cu 2-0. Atletico a ajuns în sferturile de finală din Champions League în 5 din ultimele 8 apariții, de fiecare dată cu Simeone pe bancă.

6. Manchester United, echipa cu cele mai multe apariții din Anglia în faza grupelor - Formația de pe Old Trafford a ajuns în acest sezon la 24 de prezențe în faza grupelor din Champions League, un adevărat record pentru o echipă din Anglia. Arsenal are 19 prezențe, iar Chelsea 18. La nivel continental, Barcelona și Real Madrid au câte 26 de apariții, iar Porto și Bayern câte 25.

7. Cristiano Ronaldo i-a dat 22 de goluri lui Atletico - Starul portughez de la Manchester United a întâlnit-o pe Atletico de 31 de ori în carieră și a reușit să îi marcheze 22 de goluri. El are 14 victorii, 9 remize și 8 înfrângeri în duelurile cu Atletico Madrid. De asemenea, Ronaldo are și un hattrick contra lui Atletico în sezonul 2018/19 din Champions League, pe când era jucătorul lui Juventus Torino.

8. Cum s-a descurcat Manchester United contra echipelor din Spania - "Diavolii roșii" au câștigat 18 meciuri din cele 64 în cupele europene contra unor adversari din Spania. A remizat de 24 de ori și a pierdut de 22 de ori. În confruntările din Spania, a câștigat de 6 ori în 29 de apariții, reușind să piardă de 12 ori. Ultima vizită din Spania a fost însă un succes, în faza grupelor din Champions League 2021/22, pe terenul lui Villarreal.

Cotele la pariuri pot suferi modificări în orice moment.

