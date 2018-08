ULTIMA ORA | Dinamo aduce al doilea jucator de MONDIAL! Cu ce fotbalist s-a inteles in aceasta seara

Dinamo va fi singura echipa din Romania cu doi jucatori de Mondial in lot!

Dinamo este pe cale sa se desparta de Mircea Axente, dar si-a gasit rapid un alt fotbalist ofensiv! Digisport anunta ca Dinamo s-a inteles cu panamezul Armando Cooper, coechipier cu Jaime Penedo la Mondial!

Armando Cooper a mai jucat in Romania la Otelul Galati, in sezonul 2013/14, iar in 2017 a luat titlul in MLS cu FC Toronto.

Armando Cooper are 30 de ani si 100 de selectii la nationala tarii sale. El a marcat 7 goluri pentru Panama.

Cooper a mai jucat la Arabe Unido (Panama), Godoy Cruz (Argentina), Otelul, St Pauli, FC Toronto si Universidad de Chile.