AO 22: Vintage Rafa Nadal revine, iar Mannarino și Karatsev încheie un meci de aproape 5 ore la ora 02:30 dimineața

Adrian Mannarino (33 de ani, 69 ATP) și Aslan Karatsev (28 de ani, 15 ATP) s-au duelat într-un meci-maraton în încheierea zilei a cincea de turneu la AO 2022. Tenismenul francez s-a impus în patru seturi lungi, desfășurate pe durata a 4 ore și 38 de minute, scor 7-6, 6-7, 7-5, 6-4.

Partida s-a încheiat cu doar o mână de oameni asistând în Arena Margaret Court, întrucât la Melbourne era ora 02:30 dimineața când duelul și-a stabilit câștigătorul.

Nadal vs. Mannarino, Zverev vs. Shapovalov, Berrettini vs. Carreno Busta și Monfils vs. Kecmanovic, primele 4 optimi de finală ale Openului Australian

There is a point like this every game. ???? #AusOpen https://t.co/Aq80hlKVpF pic.twitter.com/xYalD7uVKh

Într-o notă sinceră și hazlie, Adrian Mannarino i-a distrat pe spectatorii rămași în tribune la finalul partidei. „Nu mă simt bine, să fiu sincer. Sunt epuizat, dar a fost un meci frumos. Eram atât de concentrat pe ce am de făcut încât nici nu mă gândeam la cât eram de obosit.

M-am gândit doar să iau următorul punct, să continui. Publicul a fost tare. Unii au băut câteva pahare, comentau mai mult decât oricine,” a declarat Adrian Mannarino, care îl va întâlni în faza optimilor pe Rafael Nadal.

„A fost cel mai bun al meu de când am revenit, fără nicio îndoială,” a spus Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) în conferința de presă organizată după victoria sa în defavoarea rusului Karen Khachanov (25 de ani, 30 ATP), scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-1.

A fost primul set pierdut de iberic la Australian Open 2022 și doar al doilea cedat în 8 meciuri directe cu jucătorul din Federația Rusă, însă sentimentul publicului a fost că Rafael Nadal e aproape de forma de odinioară, după o serie de passing shot-uri executate în stil propriu.

Confruntarea dintre Rafael Nadal și Adrian Mannarino va avea loc duminică, 23 ianuarie, iar învingătorul se va duela în sferturi fie cu Alexander Zverev (3 ATP), fie cu Denis Shapovalov (14 ATP).

Imagine thinking Rafael Nadal isn’t a contender to win this…

Ridiculous level in his four set win over Khachanov.

He gets Adrian Mannarino next in the round of 16.#AusOpen pic.twitter.com/r8Q6Nxxevb