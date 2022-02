„Așa arată realitatea!” Reacția Andreei Prisăcariu după ce Nick Kyrgios a povestit cum a încercat să se sinucidă 

Andreea Prisăcariu (335 WTA) a reacționat cu rapiditate la mesajul copleșitor publicat de Nick Kyrgios, referitor la stările sale depresive și gândurile suicidale avute în urmă cu trei ani.

În cea mai recentă apariție pe Instagram, tenismenul australian a dezvăluit că a fost la un pas să se sinucidă, în urmă cu trei ani și că poate astăzi să afirme că a trecut peste perioada neagră a vieții sale.

Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Dinamo București îl admiră pe Kyrgios pentru postarea făcută, confirmând că realitatea arată astfel, și nu idealizată, după cum o portretizează multe celebrități pe social media.

„Tocmai am văzut postarea lui Nick Kyrgios pe Instagram despre vremurile sale întunecate și gândurile sale suicidale. Așa arată realitatea. El fiind autentic pe rețelele de socializare e tipul de lucruri pe care avem nevoie să le vedem mai des. Respect, Rege! Ești în control,” i-a transmis Andreea Prisăcariu, în replică.

În săptămâna a treia a lunii februarie, Andreea Prisăcariu a ajuns până în semifinalele turneului ITF W25 din Antalya, sfârșind învinsă de Yafan Wang (337 WTA), scor 7-6, 6-3.

Just saw Nick Kyrgios's last post on instagram talking about his dark times and even his suicidal thoughts. That's what real looks like. Him being real on social media is the kind of stuff we need to see more. Respect, King! You got this!