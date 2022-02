Kyrgios își dezvăluie problemele de sănătate mintală: „Nimeni nu știe prin ce-am trecut eu. Mi-am făcut rău, m-am separat de lume.”

Aflat într-o fază a carierei în care a petrecut mai puțin timp pe terenul de tenis, dar a reușit, contrar așteptărilor, să câștige primul său titlu de Grand Slam, Nicholas Kyrgios le-a povestit fanilor săi despre luptele mintale pe care le-a purtat de-a lungul anilor.

Nick Kyrgios a anunțat că a avut gânduri întunecate și a ajuns până în punctul în care și-a făcut rău fizic. „Nimeni nu știe prin ce am trecut eu, toate greutățile peste care am trecut. Mi-am făcut rău, am avut gânduri negre despre viață. Dar întotdeauna am pe cineva în spatele meu în care am toată încrederea. Mă sprijin pe apropiații mei,” a spus Nick Kyrgios pe Instagram.

„Relația mea cu familia nu era grozavă în urmă cu câțiva ani, pentru că eram mereu plecat și nu îi aveam alături. Câștigam, pierdeam, aveam probleme în relații și îi împingeam, pentru că simțeam că lumea e împotriva mea.

I-am îndepărtat pe toți cei care îmi erau apropiați și m-am separat de lume, ăsta e un lucru pe care nu mi-l mai doresc niciodată,” a adăugat Kyrgios, potrivit Eurosport.

„Călătoresc 7 luni pe an în locuri noi, din acest motiv tenisul e atât de greu, în opinia mea. Jocul mental e ridicol de greu. Fizic, trebuie să fii un animal. În ce alt sport ați văzut să joace trei ore, posibil de șapte ori în două săptămâni? Nu se întâmplă așa ceva,” a adăugat Kyrgios.

Nick Kyrgios pare să fi fost ajutat și de relația fericită pe care o are cu Costeen Hatzi, persoana care l-a însoțit la toate meciurile jucate în Openul Australian 2022.