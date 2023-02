În fața unui stadion plin, Rapid s-a văzut condusă după doar 45 de secunde. Juan Bauza a deschis scorul după doar 45 de secunde, în urma unei centrări a lui Baeten din corner. Adi Mutu a făcut două schimbări la pauză, însă giuleștenii au fost departe de forma arătată în precedentele jocuri și au mai încasat un gol în minutul 57, de la Bahassa.

Adrian Mutu a mers direct la arbitri după meciul cu FC U Craiova

Rapid a redus din handicap în minutul 87, după o execuție spectaculoasă a lui Iacob, însă nu a fost suficient pentru giuleșteni, care au suferit primul eșec pe teren propriu din acest sezon de Liga 1.

Adrian Mutu a fost foarte tensionat după ultimul fluier al meciului. Antrenorul Rapidului a sprintat imediat către arbitrul de rezervă pentru a-i reproșa ceva, iar ulterior s-a îndreptat către centralul Cătălin Popa, făcând același lucru.

Mutu ar fi fost nemulțumit de minutele suplimentare arătate de la marginea terenului pentru repriza secundă, 6.

Însoțit de o persoană din staff, cel mai probabil, Mutu a fost invitat să părăsească zona arbitrilor, iar ulterior a mers către jucătorii lui FC U Craiova pentru a-i saluta.

Adrian Mutu: "A fost un meci ciudat"

Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, explicând că golul încasat în secunda 45 i-a afectat serios pe jucătorii săi.

"A fost un meci dificil. A fost o seară ciudată pentru noi, am primit gol foarte repede, în secunda 45. Ne-a turnat plumb în picioare și s-a văzut asta la băieți. Ne-a luat minute bune să ne revenim. Am încercat să egalăm, am atacat. Din păcate, n-a fost seara nostră. Au fost câțiva jucători n-au fost într-o seară bună, iar lucrul ăsta s-a văzut.

Când ai temerea asta că nu ai câștigat contra Craiovei de mult timp, mental se schimbă lucrurile. Ne-am revenit spre sfârșitul reprizei, dar după primul sfert de oră am primt un gol după o fază frumoasă a adversarilor. Ocazii am avut. Dacă reușeam să marcăm mai devreme, cine știe care ar fi fost rezultatul?

Probabil în meciul ăsta a fost diferit. Ne-au dat gol foarte repede, mental s-a schimbat și intervine teama de a nu greși, teama de a primi mingea, mai ales în fața suporterilor noștri, care aveau pretenția de a câștiga acest meci. Eu cred că și ei se motivează în plus când joacă contra Rapidului. E un cumul de factori, nu reușim să dăm tot timpul explicații.

Mergem înainte. Eram neînvinși de trei luni. E o înfrângere care ne doare, dar nu avem ce să facem. E o seară pe care trebuie să o uităm cât mai repede. A fost un meci ciudat. Trebuie să acceptăm această înfrângere, să învățăm din ea și să mergem mai departe.

Normal că ne-am fi dorit să prelungim această serie de rezultate pozitive. Din păcate, nu am reușit", a spus Mutu.