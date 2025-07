În ce privește pensiile pe care Ion Țiriac și Ilie Năstase le primesc din partea statului român, foștii colegi de echipă națională a României de Cupa Davis trăiesc situații diferite.

Pe de-o parte, Ion Țiriac - fost colonel în MAI, care primește lunar 12,000 de lei, afirmă că îi e rușine să spună că nu știe exact cuantumul pensiei pe care o încasează.

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă... asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu...", a declarat Ion Țiriac, în emisiunea Prietenii lui Ovidiu.

Țiriac încasează o pensie de opt ori mai mare decât pensia primită de Năstase

Pe de altă parte, Ilie Năstase a declarat recent că nu știe cum se poate trăi cu banii pe care îi primește.

„Am dat acestui club aproape un sfert de veac din viață. Și am ieșit la pensie cu gradul de locotenent-colonel și cu o pensie puțin peste 1.400 de lei. Se mai gândește cineva astăzi cum se poate trăi de fapt cu acești bani?



Nu! Iar una dintre bucuriile vieții mele a fost ziua în care am fost avansat la gradul de general, dar o avansare simbolică, ce nu a implicat în niciun fel creșterea pensiei,” a declarat Năstase pentru Bugetul.