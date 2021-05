Start post-pandemie! Oamenii se vor bate pe aceste bilete: peste 100,000 de tichete vor fi puse in vanzare pentru Wimbledon 2021

Peste 100,000 de persoane vor avea sansa de a participa pe viu la meciurile care se vor juca in acest an la Wimbledon.

Organizatorii turneului de la Wimbledon sunt increzatori ca vor putea gazdui editia din acest an cu spectatori in tribune. O asistenta care sa ocupe 25% din capacitatea totala a complexului londonez este asteptata sa fie aprobata de puterile politice din Marea Britanie, pentru a incuraja in acest an pandemic secund turismul sportiv.

Procentajul ar putea fi ridicat, daca situatia pandemica decurge bine in Anglia, care planuieste sa elimine, incepand cu luna iunie toate restrictiile aduse de pandemie, informeaza Sky Sports. In total, aproximativ 100,000 de tichete de acces ar putea fi puse in vanzare catre iubitorii tenisului care vor simti, cu siguranta, un mare dor de a participa la evenimente de o asemenea grandoare.

In 2020, competitia istorica de la Wimbledon a fost anulata pentru prima data din 1945 incoace. In 2021, Wimbledon va avea loc in perioada 28 iunie - 11 iulie, iar la acest Grand Slam si-au anuntat prezenta nume redutabile din sportul alb, precum Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal sau Serena Williams.

Ultima editia desfasurata la Wimbledon s-a incheiat cu victoriile semnate de Novak Djokovic, respectiv Simona Halep pe tablourile principale de simplu.