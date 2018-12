Start DE COSMAR pentru Buzarnescu! Romanca incepe noul sezon cu un ESEC DE RASUNET

Mihaela Buzarnescu a inceput noul sezon cu o infrangere de rasunet.

Buzarnescu, locul 24 in clasamentul WTA, a debutat cu un esec la scor in primul tur al turneului de la Brisbane.



Buzarnescu a fost invinsa in doua seturi de Lesia Tsurenko, scor 0-6, 2-6. Turneul de la Brisbane e al patrulea turneu al Mihaelei Buzarnescu de al revenirea in circuit.

Lesia Tsurenko este ocupanta locului 27 in clasamentul WTA.