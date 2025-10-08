Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de chinezoaica Shuai Zhang, cu 6-4, 3-6, 6-4, miercuri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari.



Cîrstea (35 ani, 58 WTA) s-a înclinat după două ore de joc, în care a reușit 9 ași.



Zhang a câștigat primul set cu 6-4, diferența fiind făcută de un break realizat la 1-1. Cîrstea a reușit singurul break al setului secund (6-3) la 4-3 în favoarea sa. În decisiv, chinezoaica a condus cu 5-0, românca a revenit spectaculos, a câștigat patru ghemuri la rând, a servit pentru 5-5, dar Zhang a făcut un nou break și a încheiat conturile.



Zhang (36 ani, 142 WTA) are acum 3-2 în meciurile directe cu Cîrstea, chinezoaica reușind să câștige ultimele trei meciuri, dintre care două în 2022, la Miami și Birmingham.



Sorana Cîrstea rămâne cu un cec de 23.450 de dolari și 65 de puncte WTA.



Tot miercuri, în turul al doilea, românca Jaqueline Cristian o întâlnește pe kazaha Elena Rîbakina, a opta favorită.

