Sorana Cîrstea, eliminată de la Miami după un meci de mare luptă cu numărul 4 mondial! Premiul pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea, eliminată de Coco Gauff la Miami

Sorana Cîrstea a fost învinsă de sportiva americană Coco Gauff, cap de serie 4 şi locul 4 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-2, după două ore de meci.

În setul trei, meciul a fost întrerupt câteva minute, după ce unei spectatoare i s-a făcut rău şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pentru prezenţa în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte, transmite News.ro.