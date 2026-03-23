Sorana Cîrstea, eliminată de la Miami după un meci de mare luptă cu numărul 4 mondial! Premiul pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea a fost învinsă de sportiva americană Coco Gauff, cap de serie 4 şi locul 4 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-2, după două ore de meci. 

În setul trei, meciul a fost întrerupt câteva minute, după ce unei spectatoare i s-a făcut rău şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. 

Pentru prezenţa în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte, transmite News.ro.

Sorana Cîrstea a depășit pragul de 11 milioane de dolari

Parcursul de la Miami i-a asigurat Soranei un cec în valoare de 105,720 de dolari. Această sumă se adaugă la cea trecută în dreptul româncei, pe 16 martie, la ultima actualizare din clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin.

Aici, „Sori“ figurează cu un total de 11,155,264 de dolari. Și, dacă adăugăm la această sumă și cea obținută, la Miami, înseamnă că averea strânsă de Cîrstea din tenis se ridică la 11,260,984 de dolari! Atenție: vorbim despre sumele adunate în turnee, sub forma de premii. Firește, la averea lui Cîrstea se adaugă și banii câștigați din contractele de sponsorizări. Ceea ce înseamnă că Sorana Cîrstea e printre cele mai bogate femei din sportul românesc!

În clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin, „Sori“ e a doua româncă, după Simona Halep. Aceasta și-a încheiat cariera, în februarie 2025, cu un total de 40,236,618 de dolari cu care ocupă locul 5 în ierarhia actuală.

