SIMONA HALEP MADRID | Halep, pe 11 in lume dupa Roland Garros! Predictia NEAGRA pentru Simona dupa ce anul trecut a castigat la Paris

Pentru Simona urmeaza 5 saptamani extrem de importante in circuitul feminin!

Dupa Madrid, fostul numar 1 mondial merge la Roma, apoi la Roland Garros, unde a castigat anul trecut.

Chiar daca Halep spunea ca si-a recapatat cea mai buna forma, redactorii site-ului Live-Tennis.eu nu-i dau sanse prea mari in cele 3 turnee la care va participa in urmatoarele 5 saptamani. Astfel, in iunie Simona ar urma sa ajunga pana pe locul 11 in lume, sustin autorii predictiilor!

Lider mondial autoritar va fi Naomi Osaka, urmata de Petra Kvitova si de Angelique Kerber. Conform live-tennis.eu, Halep va avea cea mai semificativa prabusire in clasamentul mondial!

Simona e campioana la Paris in 2018, insa nu e cotata printre marile favorite la aceasta editie.

Top 5 mondial dupa Roland Garros, conform live-tennis.eu

1. Naomi Osaka

2. Petra Kvitova

3. Angelique Kerber

4. Karolina Pliskova

5. Asleigh Barty