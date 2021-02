Australian Open 2021 are patru semifinalisti in premiera: Medvedev, Karatsev, Brady si Muchova.

Se cunosc semifinalele turneului Australian Open 2021. Rusia are doi reprezentanti in careul de asi pe tabloul masculin, in persoanele lui Daniil Medvedev si Aslan Karatsev, in vreme ce Statele Unite ale Americii sper sa ofere castitgatoarea intrecerii feminine individuale, in conditiile in care atat Serena Williams, cat si Jennifer Brady sunt printre ultimele patru jucatoare ramase in competitie.

Cele doua semifinale pe tabloul feminin vor avea loc joi-dimineata, incepand cu ora 05:00, fus orar romanesc. Intai, Serena Williams si Naomi Osaka isi vor disputa primul loc al finalei, meci urmat de confruntarea dintre Karolina Muchova si Jennifer Brady, ambele debutante in aceasta faza competitionala.

Programul semifinalelor Australian Open 2021



Joi, ora 05:00 - Naomi Osaka vs. Serena Williams

Joi, nu mai devreme de ora 06:30 - Karolina Muchova vs. Jennifer Brady

Joi, ora 10:30 - Novak Djokovic vs. Aslan Karatsev

Vineri, ora 10:30 - Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas

Joi, de la ora 10:30, ora Romaniei, Novak Djokovic il va infrunta pe jucatorul venit din calificari, Aslan Karatsev, iar vineri-dimineata, Stefanos Tsitsipas il va avea ca adversar pe Daniil Medvedev.

Finala turneului feminin se va desfasura sambata-dimineata, in vreme ce ultimul act al tabloului masculin, duminica-dimineata; ambele finale vor incepe de la ora 10:30, ora Romaniei si se vor disputa cu spectatori in tribune.