România a pornit rău, în preliminariile Mondialului din 2026, pierzând acasă cu Bosnia (0-1) și câștigând, în deplasare, cu San Marino (5-1).

Din păcate, al doilea meci a fost irelevant, chiar dacă a fost câștigat la pas de tricolori. Pentru că San Marino e cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA, și cum va pierde toate partidele din grupa H, rezultatele obținute cu ea, practic, nu contează în ecuația calificării.

Chiar și așa, pare ciudat că ultima mare supărare a selecționerului nu e legată de înfrângerea cu Bosnia, care ne-a redus șansele la locul 1 în grupa H, singurul care asigură prezența la CM 2026, ci de faptul că... am luat gol de la San Marino!

„Cu San Marino, m-au mulţumit jucătorii, au respectat ceea ce le-am cerut să facă, mai ales în prima repriză. Pentru că, până în minutul 60, adversarii nici nu trecuseră de mijlocul terenului. Am jucat repede, am fost o echipă agresivă, cu 1-2 atingeri... Apoi, sigur, mă aşteptam la ceva mai mult de la unii dintre băieţi. Dar asta este, nu mai vreau să mai discut. Am primit gol şi asta m-a supărat foarte tare, m-a nemulţumit. Eu nu vreau ca echipa asta să fie mulţumită că a dat un gol cu San Marino. Echipa asta trebuie să fie mulţumită de modul în care dă acel gol“, a spus Mircea Lucescu, la Digi Sport.

Pentru naționala României, urmează dubla din luna iunie, în preliminariile Mondialului din 2026. Sâmbătă, de la ora 21.45, tricolorii vor întâlni Austria, la Viena. Apoi, marți, de la ora 21.45, se va juca România – Cipru pe Arena Națională.