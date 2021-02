Liderul mondial, Ashleigh Barty, ELIMINATA surprinzator in sferturile Australian Open de numarul 27 WTA: Muchova si Brady joaca la Melbourne in premiera o semifinala de Slam

Favorita gazdelor si liderul WTA, Ashleigh Barty a fost eliminata de Karolina Muchova (27 WTA) in sferturile Openului Australian, scor 6-1, 3-6, 2-6. A fost un esec dureros pentru jucatoarea de la Antipozi, care a dominat autoritar partida pana la 6-1, 2-0.

In prima parte a jocului, Barty si-a variat extraordinar jocul, spre surprinderea Muchovei, o jucatoare mai limitata din punct de vedere creativ, dar si defensiv. Cheia intoarcerii de scor a constat in apropierea cehoaicei de linia de fund a terenului si de preluarea initiativei de catre underdog.

If Barty has questions, @karomuchova7 has the answers.

Can the 25th seed hang onto the break to reach her maiden Grand Slam semifinal?#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/POGvTzeUMc