Scandalul dintre cele doua tari a ajuns la US Open! Svitolina a refuzat sa dea interviuri pentru rusi la New York

Tensiunile politice dintre Rusia si Ucraina au ajuns si in sport!

Scandalul a izbucnit la US Open dupa ce un reporter rus a dezvaluit ca Svitolina a refuzat sa ii acorde un interviu. Maxim Yanchevsky, reporter la Eurosport Rusia, sustine ca ucraineanca Elina Svitolina i-a refuzat cererea de a-i acorda un interviu dupa victoria din turul intai cu Sachia Vickery.



"Elina Svitolina a refuzat sa vorbeasca la Eurosport Rusia dupa victoria din turul 1 de la US Open. A spus: Imi pare rau, nu pot (in rusa) cand iesea de pe teren. In ianuarie 2018 a fost ok", a scris jurnalistul pe contul personal de Twitter.