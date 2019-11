Se cunoaste prima finalista la Turneul Campioanelor! Cum s-a terminat partida dintre Svitolina si Bertens

Svitolina e prima finalista la Turneul Campioanelor

Elina Svitolina a invins-o pe Belinda Bencic in prima semifinala de la Shenzen, in trei seturi, elvetianca abandonand in decisiv, scor final 7-5, 3-6, 1-4, dupa o ora si 56 de minute de joc

Primul set a fost adjudecat in prelungiri de Bencic, scor 7-5. Svitolina a revenit si a castigat in forta setul al doilea cu 3-6.

Setul decisiv a fost dominat de ucraineanca, care a dus scorul rapid la 1-4. Cu vizibile dureri, jucatoarea aflata pe locul 7 WTA a fost nevoita sa abandoneze.

Pentru prezenta in finala, Elina Svitolina si-a asigurat un cec de 2.4 milioane de dolari, fiind singura jucatoare care a obtinut 3 victorii in grupe.

In finala de duminica Elina Svitolina o va intalni pe castigatoarea dintre Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.