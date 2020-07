S-a pozat GOALA dar intreg internetul i-a sarit in cap! Motivul pentru care a sters imaginile e halucinant  

Dayana Yastremska a pus retelele sociale pe jar dupa ce a publicat imagini controversate in care s-a afisat goala, dar cu corpul pe jumatate vopsit in negru.

Potrivit jucatoarei in varsta de 20 de ani, numar 25 WTA, pozele publicate au avut rolul de a promova ideea de egalitate rasiala, in contextul miscarii sociale "Black Lives Matter" inceputa in SUA odata cu decesul cetateanului George Floyd.

Cu toate acestea, demersul ucrainencei a fost interpretat in sens opus de multi urmaritori, care au condamnat-o si i-au comunicat Dayanei ca apreciaza gestul de a-si picta fata ori corpul intr-o alta culoare decat tenul propriu ca fiind un act rasist.

"Sa te pictezi cu negru pe jumatate din corp si sa spui 'egalitate' contribuie la rasism. Educa-te inainte sa mai faci ceva stupid", a fost unul dintre mesajele dure pe care le-a primit Yastremska pe Instagram, potrivit Express.

Odata sterse imaginile postate initial, Dayana Yastremska a revenit cu un mesaj explicativ pe Twitter, afirmand: "Am postat niste imagini prin care am crezut ca pot transmite un mesaj de egalitate. Este clar ca nu s-a intamplat asa si am fost inteleasa gresit. Am fost avertizata de impactul negativ pe care il poate avea postare, dar nu am considerat si nu consider ca este vorba de 'blackface'. Nu am intentionat sa caricaturizez, ci doar sa-mi exprim sentimentele fata de actuala situatie. Toti trebuie sa fim tratati in mod egal. Imi prezint scuzele fata de toti cei pe care i-am ofensat, am avut doar intentii bune", a fost mesajul jucatoarei din Ucraina publicat pe retelele sociale.