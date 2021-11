S-a împrumutat ca să își plătească avionul pentru Australian Open! Cum a ajuns Ana Bogdan fără niciun ban, în 2019

Ana Bogdan (113 WTA) a împlinit 29 de ani, prilej cu care a povestit despre dificultățile traversate de-a lungul carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.

Fost număr 59 mondial în 2018, sportiva din România a avut o perioadă complicată, imediat după ce a atins cea mai înaltă clasare a carierei. Accidentările au chinuit-o și nu i-au permis să câștige niciun meci, ajungând pe locul 150, ca efect al acestei serii de rezultate negative.

Momentele în care Ana Bogdan s-a gândit să se retragă din tenis



Dezvăluind care sunt momentele în care s-a gândit să se retragă din tenis, Ana Bogdan a spus: „Unele au venit din cauză că părinții mei nu mai aveau cum să mă susțină financiar să merg la turnee. Au mai fost momentele în care treceam dintr-o accidentare în alta și credeam că nu voi mai reuși vreodată să revin. A fost momentul în care timp de 6 luni nu am reușit să câștig niciun meci și am picat de pe locul 59 până pe 150 și ceva.

A mai fost perioada în care mă mutasem la București și nu aveam cum să plec la Australian Open să joc în calificări, pentru că nu aveam cu ce să îmi plătesc biletele de avion și într-un final m-am împrumutat de la niște prieteni și așa am reușit să plec, am câștigat calificările, am jucat pe tabloul principal iar de acolo cu banii pe care i-am câștigat, am început să mă susțin singură.

Și ultimul moment în care am vrut să iau o pauză de la tenis, nu să mă las, a fost cel din februarie din acest an, în care nu mă mai regăseam nicicum pe teren, nu mai simțeam bucurie, plăcerea de a juca, parcă nu mai trăiam, eram foarte tristă pe teren. Atunci a fost momentul în care am decis să iau o pauză, indiferent cât era de lungă, până când am simțit că mi-e dor de tenis și că vreau să mă reîntorc pe teren,” a relatat Ana Bogdan pentru The Woman.

Ana Bogdan a câștigat $1,881,572 din rezultatele obținute în competițiile de tenis, sumă supusă taxelor, costurilor de transport și de recuperare fizică, dar și plătirii membrilor staff-ului.