(P) Patronul de club pe lângă care Gigi Becali e un simplu copil

Inca un taran ce devine om de afaceri

Multa lume a auzit de Jesus Gil y Gil datorita orasului Marbella unde a fost primar sau pentru ca a fost multa vreme presedintele si patronul clubului Atletico Madrid. Insa Jesus Gil nu a avut nimic de-a face cu Marbella în tinerețe si nici nu s-a nascut pe langa Madrid.

Acest om de de afaceri ce și-a construit o personalitate de megaloman, s-a născut într-o zona rurala din Spania ce a suferit de depopulare și declin economic. Mai pe romaneste era un "taran" ce provenea dintr-o zona rurala foarte saraca.

Desi s-a nascut la sat, intr-o familie modesta, mama lui, Guadalupe, era cea care s-a asigurat ca fiul ei învață, chiar dacă Jesus Gil nu era cel mai bun elev. De fapt, a trecut cu greu de examene și a decis să studieze medicina veterinară, dar când a picat la toate materiile a decis să renunțe. Cine ar fi pus pariu in acel moment ca repetentul Jesus Gil va deveni atat de celebru?

S-a apucat de cumparat camioane vechi pe care le repara si le reconditiona si apoi le vindea ca noi. Mai mult, ca sa nu se auda sunetul motoarelor vechi punea rumegus si o vreme sunetul disparea.

În 1961 s-a căsătorit cu Maria Angeles Marin, ceea ce a fost principalul motiv al rupturii dintre el și mama sa. Guadalupe dorea ca el să se casatoreasca cu cineva cu bani. Cu toate acestea, Jesus Gil a ignorat intențiile mamei sale și a avut patru copii cu soția sa, Jesus, Miguel Angel, Myriam și Fernando.

Prima afacere, primii ani de puscarie

Prima sa afacere a fost, binenteles, un tun imobiliar: un complex turistic grandios numit "Los Angeles de San Rafael" situat in El Espinar (zona Segovia). In acel loc nu exista absolut nimic, erau niste dealuri pe care pasteau vitele insa Jesus Gil l-a inaugurat în 1969 iar complexul includea restaurante, magazine si apartamente, promitand o viata minunata intr-o oaza de relaxare si distractie.

Totul a fost bine si frumos pana în iunie 1969 cand o sala de mese din ansamblul de locuinte construit in graba de echipele lui Gil, s-a prăbusit si 58 de oameni au murit.

Gil a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a promis că va plati o despagubire de un milion de pesetas pentru fiecare familie a fiecaruia dintre cei 58 de morți. Cu toate acestea, a fost grațiat de generalul Franco dupa ce a executat 18 luni de închisoare și a platit 400 de milioane de pesetas.

Adevarata putere sta in fotbal. Cum a transformat Atletico de Madrid

In 26 iunie 1987, Gil castigat cu o mare majoritate functia de presedinte al Atletico de Madrid. Cu câteva zile înainte de alegeri, acesta l-a cumparat cu proprii bani pe una dintre vedetele momentului, Paulo Futre. Aceasta mișcare i-a garantat victoria în alegeri, făcându-l președinte.

Pentru cei pasionați de fotbal și pariuri, există resurse utile și oportunități interesante pe pariurimaraton.ro, unde poți găsi oferte și informații pentru a-ți maximiza șansele.

Pe plan sportiv, in perioada în care s-a aflat la carma lui Atletico, clubul a caștigat un campionat (95/96) și trei Cupe ale Regelui (1991, 1992 și 1996), in ultimul an realizand prima si ultima data pana in prezent"dubla" cupa-campionat. Pe de alta parte tot sub conducerea lui, clubul a fost retrogradat in sezonul 1999/2000, fiind pentru prima data din 1934 când a jucat în divizia secunda.

Temperementul lui se traducea si in faptul ca nu avea rabdare si nu intelegea fotbalul mai deloc, incercand sa conduca clubul ca propria afacere. Astfel in primii doi ani a schimbat opt antrenori iar in cei sase ani care Jesus Gil a condus despotic clubul a colaborat cu nu mai putin de 16 antrenori.

Patru miliarde de pesetas bagati in club si... scosi in contul personal dupa cateva ore

Atletico de Madrid a avut probleme în anii '90, având o datorie de 4 miliarde de pesetas. Jumatate din datorie era catre insusi Jesus Gil y Gil, controversatul președinte al clubului, care a spus in fata camerelor ca RENUNTA la ea si astfel statul spaniol, spre stupefactia procurorilor, a acceptat aceasta manevra.

Restul de doua miliarde au fost platite de Gil si Enrique Cerezo (vicepresedintele clubului), acest gest câștigând aprecierea fanilor. Cu toate acestea, bucuria a fost de scurta durata. In aceeași zi, Gil si Cerezo si-au transferat banii inapoi în conturile personale sau in cazul lui Cerezo in contul bancii Credit Lyonnais, ceea ce a făcut ca lucrurile să fie și mai scandaloase iar fanii și mai furiosi. Mai ceva ca la pariuri cand castigi si casa de pariuri te plateste dupa 24 de ore!

A facut faimoasa Marbella si a fost prieten cu familia... Bin Laden

La 26 mai 1991, Jesus Gil și partidul sau, GIL, au caștigat alegerile pentru primaria din Marbella. In aceeasi vara, el a prezentat chiar si o emisiune de televiziune numita "Las noches de tal y tal", care a fost difuzata din Marbella in toata tara pe canalul Telecinco. A fost primar timp de unsprezece ani, castigand trei majorităti absolute.

In aceeasi perioada de glorie a statiunii-oras Marbella a trait si familia Bin Laden.

Mohamed bin Laden, tatăl lui Osama bin Laden, a avut legaturi de afaceri cu Jesus Gil, fostul primar al Marbellei. Familia Bin Laden era cunoscuta pentru investițiile lor imobiliare și prezenta lor in cercurile de afaceridar si in cluburile si discotecile din Marbella în acea perioada.

Regine Zylberberg, fosta patroana de cluburi isi aminteste cum tânărul Osama si cativa dintre fratii sai se bucurau de luxul hotelurilor Marbella Club și Incosol și se distrau la Regine's, locul fără tabuuri unde matroana clubului iti putea indeplini toate visele.

Inca o tura in puscarie

In data de 9 ianuarie 1999 primarul-presedinte-patron de club a fost arestat din nou. Procurorii au sustinut ca Gil a decis ca daca tot nu gaseste alti sponsori, isi va sponsoriza singur echipa. El a transferat bani din visteria publica a primariei pentru a plati tricourile inscriptionarea cu numele statiunii "Marbella" pe tricourile lui Atletico pentru 450 de milioane de pesetas (2,7 milioane de euro) din banii publici.

A fost eliberat din închisoare doar cateva zile mai tarziu, după ce a platit o cautiune de 100 de milioane de pesetas. Motivul: a avut aritmie cronica si a trebuit să fie spitalizat.

Doar moartea l-a mai scapat de puscarie

La 9 mai 2004, în timp ce se afla la proprietatea sa din Valdeolivas, a suferit o tromboza cerebrala și a fost internat la Clinica Centro din Madrid. A decedat la 14 mai 2004, la ora 17.00.

Imediat după ce a murit, în iunie 2004, Curtea Suprema a decis ca a fost achitat prin prescriptie de delictele din cazul Atletico, de care îl acuzase Audiencia Nacional. El fusese găsit vinovat de fraudarea clubului prin simularea de contracte, dar condamnarea a fost anulata prin moartea sa.

10 lucruri incredibile facute si spuse de Jesus Gil y Gil

1. In 1992 a platit organizarea unui congres de drept imobiliar unde s-au prezentat, printre altii, 60 de judecatori. Toti participanti au fost cazati in hoteluri de 5 stele, primind tot protocolul necesar, de la femei frumoase pana la caviar.

2. La cativa km spre vest, in orasul Estepona, fiul sau Jesus Gil Marin a fost primar in mandatul 1995-1999. Exista si un proverb in acea vreme: "Dumnezeu in Marbella si pruncul Isus in Estepona".

3. A delapidat primaria din Marbella de 4,442 miliarde de pesos folosindu-se de facturi false.

4. De la o zi la alta scotea terenuri agricole din extravilan si le transforma in intravilan, fara a trece aceste procese prin comisii sau consiliul local.

5. În septembrie '90, Gil a avut o cearta aprinsa cu arbitrul Michel Vautrot dupa un meci dintre Atletico și Fiorentina. Acesta l-a numit poponar si pedofil.

6. În martie 1996, Gil l-a lovit cu pumnul pe Jose Gonzalez Fidalgo (managerul echipei Compostela).

7. Cand Atletico a jucat cu Ajax la Amsterdam in sferturile de finala ale Ligii Campionilor din 1997, Gil a spus ca "Ajax arata ca o echipa din Congo și ca negrii ieșeau de peste tot".

8. La final am pastratat cele mai socante fraze spuse de controversatul Jesus Gil y Gil:

"Sunt mai important decât Papa."

"Jucatorii sunt ca niște sclavi."

"Fotbalul este ca o prostituată. Trebuie sa o tratezi bine, dar nu o poți iubi niciodata."

"Daca aș fi presedinte al Spaniei, aș împusca toți politicienii."

In 26 iunie 1987, Gil a câștigat cu o mare majoritate funcția de președinte al Atletico de Madrid. Cu câteva zile înainte de alegeri, acesta l-a cumpărat cu proprii bani pe una dintre vedetele momentului, Paulo Futre. Această mișcare i-a garantat victoria în alegeri, făcându-l președinte.

Pentru cei pasionați de fotbal și pariuri, există resurse utile și oportunități interesante pe **pariurimaraton.ro** [aici](https://pariurimaraton.ro/), unde poți găsi oferte și informații pentru a-ți maximiza șansele.

Pe plan sportiv, în perioada în care s-a aflat la cârma lui Atletico, clubul a câștigat un campionat (95/96) și trei Cupe ale Regelui (1991, 1992 și 1996), realizând prima și ultima dată până în prezent "dubla" cupă-campionat.

Decizia ONJN Nr.1845/12.09.2023