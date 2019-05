ROLAND GARROS 2019 | Inca un specialist important o anunta pe Halep FAVORITA la Roland Garros!!!

Pregatirile pentru Roland Garros 2019 au intrat in linie dreapta! Turneul de Grand Slam de la Paris se va desfasura in perioada 26 mai – 9 iunie.

Simona Halep, cap de serie numarul trei la Roland Garros, campioana en-titre, este de departe favorita expertilor din tenis. Dupa ce Chris Evert a marturisit ca romanca este principala jucatoare in cursa pentru un nou trofeu la Openul francez, si fosta antrenoare a Karolinei Pliskova a iesit in fata cu o declaratie asemanatoare.



Este vorba despre australianca Rennae Stubbs, buna prietena cu Darren Cahill. Ea este de parere ca Simona Halep va reusi sa cucereasca cel de-al doilea titlu in Capitala Frantei, la turneul preferat al romancei. Stubbs spune ca principalul argument pentru declaratia ei este modul in care Simona Halep simte propriul joc pe zgura, mai ales pe cea de la Paris, care este mai rapida, potrivita pentru stilul de joc al jucatoarei noastre.

Rennae Stubbs are incredere in Simona Halep la Roland Garros 2019

"Simona Halep s-a intors si se simte incredibil de bine pe zgura! Este ca la ea acasa pe aceasta suprafata. Ea este marea favorita pentru mine. Sunt gata sa bag mana in foc ca asa se va intampla. Are o sansa uriasa sa castige turneul de la Roland Garros. Romanca este alegerea mea pentru Roland Garros, mizez pe ea", a spus Stubbs pentru Beyond the baseline.

Simona Halep a disputat la Paris trei finale, prima in 2014 (pierduta) cu Maria Sharapova, in 2017 (pierduta) cu Jelena Ostapenko si in 2018 (castigata) cu Sloane Stephens. Prin urmare, romanca in varsta de 27 de ani are de aparat la Paris nu mai putin de 2000 de puncte in clasamentul WTA. Simona isi va afla adversarele de la RG19 joi seara si va juca primul meci duminica, pe 26 mai, sau luni, pe 27 mai, in fucntie de ce decid organizatorii francezi.