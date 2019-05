ROLAND GARROS 2019 | Chris Evert analizeaza sansele Simonei Halep si ale adversarelor ei la RG2019

Au mai ramas doar cateva zile pana la startul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros.

Castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, americanca Chris Evert a vorbit la Paris despre sansele principalelor concurente aflate in cursa pentru cucerirea titlului de Grand Slam din Capitala Frantei. Competitia de la Roland Garros va lua startul duminica, pe 26 mai. Tragerea la sorti are loc joi, de la ora 20, ora Romaniei.

Fosta mare tenismena din Statele Unite ale Americii a marturisit ca pentru ea, Simona Halep este de departe favorita la castigarea marelui trofeu, pentru al doilea an la rand. Evert a prezentat si argumentele pentru care este tentata sa creada astfel. "Ii ofer Simonei un mic avantaj si o consider favorita. Este atat de puternica si nu are atat de multe suisuri si coborasuri precum celelalte jucatoare", a comentat Evert la ESPN.

Chris Evert a analizat sansele adversarelor Simonei Halep la Roland Garros

Mai apoi, Evert a vorbit si despre celelalte jucatoare aflate la Paris, spunand despre Serena Williams ca are sanse din ce in ce mai neinsemnate de a cuceri un nou titlu de Grand Slam. "Ar arata ce sportiv incredibil este daca ar castiga Roland Garros deoarece asta ar fi o surpriza. Da, daca e sanatoasa si va avea o tragere la sorti usoara in prima saptamana ar putea ajunge departe. Dar eu cred ca poate face asa ceva abia la Wimbledon".

Despre Petra Kvitova, Evert a spus ca e posibil sa aiba multe zile slabe, mai ales in comparatie cu Simona Halep. "Petra este o bombardiera, o jucatoare care depinde daca ii ies sau nu loviturile. Eu cred ca va avea mai multe zile proaste comparativ cu Simona Halep". In continuare, Evert a vorbit despre sansele liderului mondial, Naomi Osaka: "Cred ca s-a surprins singura asa cum a surprins si alti oameni. Jocul sau de picioare si alunecarea s-au imbunatatit incredibil". In final, campioana de la Roma, Karolina Pliskova, a fost si ea inclusa in discutie: "Este atat de eficienta, nu face erori, plaseaza mingea bine. In plus, iubesc cat de calma este pe teren. Este ca si cum nimic n-o deranjeaza, in timp ce celelalte jucatoare devin emotionale".