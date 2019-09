Regretele lui Federer! Elvetianul a vorbit despre momentele care l-au marcat in de-a lungul carierei 

Roger Federer este cel mai titrat tenismen din istorie, cu 20 de reusite in turneele de mare slem, dar pana si el regreta anumite momente din cariera sa.

Elvetianul a amintit inaintea Cupei Laver cele mai apasatoare regrete din cariera lui, anume editiile 2009 si 2014 ale US Open.

Roger Federer: „Trebuia sa castig US Open in 2009 si in 2014”

"Ar fi trebuit sa castig in 2009, clar”, a raspuns Federer la o intrebare referitoare la infrangerile pe care le regreta cel mai mult. In 2009, Federer a pierdut finala de la New York in fata argentinianului Juan Martin Del Potro, scor 6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 2-6.

"Nu stiu in ce an am pierdut cu Cilic (n.r. in 2014). Lucrurile aratau bine dupa ce Novak pierduse cu Nishikori in semifinale, iar eu urma sa joc in semifinala secunda cu Cilic. Am crezut ca as fi avut o sansa buna acolo, dar Marin a iesit pe teren si m-a zdrobit”, a spus Federer. In semifinala jucata la US Open 2014 impotriva lui Marin Cilic, Federer a pierdut in 3 seturi, cu scorul de 3-6, 4-6, 4-6.

"Cred ca acestea au fost cele mai bune sanse ale mele de victorie. Nu stiu, poate finalele impotriva lui Novak, dar in rest nu imi amintesc”, a conchis Roger Federer, care este actualmente interesat sa castige un nou titlu de Grand Slam, intrucat Rafa Nadal, cel mai mare rival al sau s-a apropiat la un singur titlu distanta in clasamentul all-time al titlurilor de mare slem, dupa victoria de la US Open din acest an.

In prezent, Rafa si Roger se antreneaza impreuna pregatind Cupa Laver, cel mai important eveniment amical in tenis al anului. Competitia se va desfasura la Geneva, Elvetia intre 20-22 septembrie.