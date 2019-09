Federer s-ar putea retrage in 2020! Va juca la Wimbledon, dar ar putea lipsi de la Olimpiada

Roger Federer a declarat ca vrea sa joace tenis pana la jumatatea verii anului 2020, adica finalul turneului de la Wimbledon.

Cu privire la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Roger a declarat ca nu a luat inca o hotarare, lasand de inteles faptul ca ia in considerare o retragere din tenis.

Roger Federer are actualmente 38 de ani si va implini 39 in timpul Olimpiadei de Vara din Japonia, care se va desfasura intre 24 iulie si 8 august 2020.

Roger Federer: „Am decis ca vreau sa joc pana la sfarsitul Wimbledon 2020.”

„Inlauntrul meu am decis ca vreau sa joc pana la sfarsitul Wimbledon 2020. Acum sunt ocupat sa iau o decizie pentru Tokyo. Am discutat deja despre asta cu echipa mea si i-am intrebat care este parerea lor. Am vorbit si cu Mirka (n.r. sotia sa). Voi lua cu siguranta o hotarare in saptamanile care urmeaza,” a declarat cel mai titrat tenismen din istoria sportului.

„Pentru mine e important sa am cateva turnee, sa ma bucur de pauza si sa am suficient timp pentru familie,” a motivat Roger Federer timpul de asteptare.

Roger Federer nu mai are certitudinea ca va ramane cel mai titrat tenismen din istorie nici macar pana la finalul carierei sale. Cu titlul de la US Open, Rafael Nadal s-a apropiat la doar o reusita de Grand Slam distanta de elvetian. In ciuda rivalitatii dintre cei doi, Roger a declarat ca se bucura pentru ca Rafa are la randul sau privilegiul de a experimenta sentimentul doborarii recordurilor din tenis.

„Stiu ca am avut momentele mele, momente in care am doborat recorduri. Nimeni nu imi poate lua acele clipe, de exemplu cand i-am doborat recordul lui Pete Sampras in 2009. Tot ce s-a intamplat mai apoi a venit ca un bonus. Daca altii experimenteaza aceleasi momente, ma bucur pentru ei,” a spus Federer.

Pentru Federer urmeaza in acest weekend Cupa Laver, o competitie internationala in care se vor duela diversi reprezentanti ai echipelor continentelor din care fac parte. Federer va evolua pentru Echipa Europa, printre altii, alaturi de Rafa Nadal si Dominic Thiem.

„Sunt pregatit, putin surprins de faptul ca am simtit dureri la spate zece zile dupa US Open. Acum simt doar dureri mici, pe care le simt aproape in fiecare zi, dar acest lucru vine odata cu varsta,” a spus Federer.

Roger Federer ocupa in prezent locul al treilea in clasamentul ATP, fiind la 1895 de puncte distanta in fata lui Daniil Medvedev, finalistul Openului American 2019.