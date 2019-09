Roger Federer l-a facut pe Nadal sa planga! Unchiul spaniolului a vorbit despre asta: "Singura data cand Rafa a plans dupa un esec" 

Toni Nadal, unchi si fost antrenor al numarului 2 ATP a dezvaluit care a fost singurul esec la finalul caruia Rafael Nadal a plans.

Raspunsul nu a fost intocmai surprinzator pentru suporterii lui Rafa, anume finala de la Wimbledon 2007. Atunci, Rafa a pierdut in fata lui Roger Federer scor 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2. Meciul a durat 3 ore si 45 de minute.

Toni Nadal: „Singura data cand Rafa a plans dupa un esec a fost finala Wimbledon 2007”

Din fericire, Toni si Rafa Nadal isi pot aminti cu placere de acest moment nefast, intrucat la un an diferenta, Rafa reusea sa castige Wimbledon pentru prima oara, revansandu-se in finala tocmai in fata lui Roger Federer.

Finala Wimbledon 2008 a fost mult mai echilibrata, durand 4 ore si 48 de minute si incheindu-se cu scor favorabil pentru spaniol, 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7.

Toni Nadal a amintit si cele mai greu de digerat infrangeri pe care Rafa le-a suferit de-a lungul carierei sale. „Finala de la Australian Open 2012 impotriva lui Novak Djokovic (n.r. cea mai lunga finala de Grand Slam din istorie, 5 ore si 53 de minute) si la Roland Garros in 2009 cu Robin Soderling (n.r. prima infrangere a lui Nadal la Openul Francez). Nu stiu insa care este opinia lui Rafa cu privire la aceste doua meciuri,” a adaugat Toni Nadal.

Nadal a pierdut atunci socant in turul 4 cu Robin Soderling, scor 6-2, 6-7, 6-4, 7-6, suferind prima infrangere din cariera la Roland Garros, performanta senzationala avand in vedere ca prima participare a lui Rafa datase din 2005.

Cate meciuri a pierdut Rafa Nadal in cariera la Roland Garros

Rafa Nadal participa la Roland Garros fara incetare inca din anul 2005. In cei 15 ani in care ibericul a luat parte la French Open, Rafa a adunat 12 titluri – record absolut la acelasi turneu de mare slem –, 2 infrangeri si o retragere.

Cele doua infrangeri ale lui Rafa Nadal la Roland Garros au fost inregistrate in 2009 si 2015, in fata adversarilor Robin Soderling, respectiv Novak Djokovic.

In 2016, Nadal a bifat singura retragere vreodata la Roland Garros, fiind nevoit sa renunte inaintea turului 3 din cauza unei accidentari la incheietura mainii stangi.

Rafael Nadal va juca in acest weekend la Cupa Laver, alaturi de Roger Federer si multi alti tenismeni de top in cadrul Echipei Europa, care va fi antrenata de capitanul nejucator, marele fost tenismen Bjorn Borg.