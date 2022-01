Reacția lui Nadal, ajuns în semifinalele AO: „Acum 2 luni, nu știam dacă voi mai juca tenis. E un cadou al vieții!” 

Rafael Nadal a trecut în 4 ore și 8 minute de canadianul Denis Shapovalov, în sferturile de finală ale Openului Australian 2022, scor 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.

Nadal va juca a șaptea semifinală a carierei la Melbourne vineri, 28 ianuarie și speră să își treacă în palmares a șasea prezență în ultimul act al Grand Slam-ului din Australia. Rafa Nadal are un singur titlu câștigat însă la antipozi, în 2009.

"For me, it's everything to be able to play one more time here."

