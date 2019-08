Vesti bune pentru Simona Halep! Organizatorii US Open au anuntat lista capilor de serie pentru ultimul Grand Slam al anului! Pe cine evita

Simona Halep e cap de serie numarul 4 la US Open, turneu unde a ajuns cel mai departe in semifinale.

US Open a publicat pe site-ul oficial lista capilor de serie a editiei din acest an. Novak Djokovic si Naomi Osaka sunt favoritii numarul 1 pe tablourile de simplu, iar Simona Halep este favorita cu numarul 4 la castigarea turneului.

La baieti, Djokovic, Nadal, Federer si Thiem alcatuiesc top 4, in vreme ce la fete Osaka, Barty, Pliskova si Halep sunt primele patru. Serena Williams este abia a opta favorita.

Ce inseamna acest lucru pentru Simona Halep?

Indiferent de tragerea la sorti de sambata, a fi cap de serie numarul 4 inseamna pentru Simona ca, pana in faza sferturilor de finala, ea nu poate juca cu niciuna dintre urmatoarele jucatoare valoroase: Serena Williams, Elina Svitolina, Petra Kvitova sau Kiki Bertens.

Lista capilor de serie pe tabloul feminin

1. Naomi Osaka, Japonia

2. Ashleigh Barty, Australia

3. Karolina Pliskova, Cehia

4. Simona Halep, Romania

5. Elina Svitolina, Ucraina

6. Petra Kvitova, Cehia

7. Kiki Bertens, Olanda

8. Serena Williams, Statele Unite ale Americii

9. Aryna Sabalenka, Belarus

10. Madison Keys, Statele Unite ale Americii

11. Sloane Stephens, Statele Unite ale Americii

12. Anastasija Sevastova, Letonia

13. Belinda Bencic, Elvetia

14. Angelique Kerber, Germania

15. Bianca Andreescu, Canada

16. Johanna Konta, Marea Britanie

17. Marketa Vondrousova, Cehia

18. Qiang Wang, China

19. Caroline Wozniacki, Danemarca

20. Sofia Kenin, Statele Unite ale Americii

21. Anett Kontaveit, Estonia

22. Petra Martic, Croatia

23. Donna Vekic, Croatia

24. Garbiñe Muguruza, Spania

25. Elise Mertens, Belgia

26. Julia Goerges, Germania

27. Caroline Garcia, Franta

28. Carla Suárez Navarro, Spania

29. Su-Wei Hsieh, Taipei

30. Maria Sakkari, Grecia

31. Barbora Strycova, Cehia

32. Dayana Yastremska, Ucraina

Lista capilor de serie pe tabloul masculin

1. Novak Djokovic, Serbia

2. Rafael Nadal, Spania

3. Roger Federer, Elvetia

4. Dominic Thiem, Austria

5. Daniil Medvedev, Rusia

6. Alexander Zverev, Germania

7. Kei Nishikori, Japonia

8. Stefanos Tsitsipas, Grecia

9. Karen Khachanov, Rusia

10. Roberto Bautista Agut, Spania

11. Fabio Fognini, Italia

12. Borna Coric, Croatia

13. Gael Monfils, Franta

14. John Isner, Statele Unite ale Americii

15. David Goffin, Belgia

16. Kevin Anderson, Africa de Sud

17. Nikoloz Basilashvili, Georgia

18. Felix Auger-Aliassime, Canada

19. Guido Pella, Argentina

20. Diego Schwartzman, Argentina

21. Milos Raonic, Canada

22. Marin Cilic, Croatia

23. Stan Wawrinka, Elvetia

24. Matteo Berrettini, Italia

25. Lucas Pouille, Franta

26. Taylor Fritz, Statele Unite ale Americii

27. Dusan Lajovic, Serbia

28. Nick Kyrgios, Australia

29. Benoit Paire, Franta

30. Kyle Edmund, Marea Britanie

31. Cristian Garin, Chile

32. Fernando Verdasco, Spania

Tragerea la sorti va avea loc sambata, 24 august. Turneul de la US Open incepe luni, 26 august, de la ora 18:00, ora Romaniei.