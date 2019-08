PROGRAM US OPEN - Ziua 1: Ana Bogdan si Monica Niculescu intra in scena! REZULTATE

11:32 Drumul romancelor la Flushing Meadows incepe azi. Dintre cele 5 reprezentante ale Romaniei pe tabloul principal – Simona Halep, Sorana Cirstea, Monica Niculescu, Mihaela Buzarnescu si Ana Bogdan – doar doua vor debuta in prima zi de concurs.



Este vorba despre Ana Bogdan si Monica Niculescu, care vor avea parte de adversare pe care nu le-au intalnit pana acum. Lucrul acesta poate constitui un avantaj, mai ales pentru Monica Niculescu, al carei forehand slice pune in dificultate orice jucatoare la o prima confruntare.



Ana Bogdan va fi prima jucatoare din Romania care va evolua la US Open 2019



Ana Bogdan, numarul 152 WTA, o va avea de partea opusa a fileului pe britanica Harriet Dart, numarul 139 WTA. Ambele au acces pe tabloul principal dupa cate trei victorii obtinute in calificari. Cea mai impresionanta dintre cele 6 victorii a fost succesul Anei Bogdan in fata americancei Bethanie Mattek-Sands.



Bogdan vs. Dart este primul meci programat pe terenul 14 si va incepe in jurul orei 18:00.



Monica Niculescu, numar 105 WTA va avea un test dificil in fata ucrainencei Dayana Yastremska, numarul 32 WTA. Ucraineanca are doar 19 ani si se afla la a doua participare la US Open, pierzand anul trecut inca din primul tur.



Niculescu vs. Yastremska se joaca pe terenul 4, nu inainte de ora 19:30.



Simona Halep, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu vor debuta maine.