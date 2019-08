US OPEN 2019 | Retrageri de ULTIMA ORA pe tabloul masculin! Doi jucatori, OUT din cauza problemelor de sanatate

Probleme mari pentru doi dintre jucatorii care servesc impecabil in circuitul ATP.

Kevin Anderson si Milos Raonic s-au retras de la US Open 2019, din motive medicale.

Cap de serie numarul 21, canadianul Milos Raonic va rata Openul American din cauza unei accidentari la muschii fesieri. Raonic nu a avut parte de cel mai stralucit sezon in acest an. Cea mai buna performanta a lui Milos Raonic la US Open a fost turul 4, iar in turneele de mare slem, finala de la Wimbledon 2016 – pierduta in fata lui Andy Murray – reprezinta in continuare cea mai inalta culme atinsa de Milos in tenisul mondial. Inlocuirea lui Raonic va fi Kamil Majchrzak, din Polonia, care va juca impotriva lui Nicolas Jarry.

Djokovic scapa de Anderson, Nishikori, de Raonic

De partea cealalta, favoritul 16, sud-africanul Kevin Anderson sufera de o accidentare la genunchiul drept, problema care l-a tinut departe de terenul de tenis inca dupa eliminarea de la Wimbledon in turul al treilea. In locul lui Anderson, pe tabloul principal va intra experimentatul tenismen italian, Paolo Lorenzi, care se va duela cu Zachary Svajda.

Retragerile lui Raonic si Anderson inseamna un traseu mai facil pentru Novak Djokovic si Kei Nishikori, favoritii 1, respectiv 7 la castigarea turneului.

US Open incepe astazi, de la ora 18:00.