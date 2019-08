PREVIEW DETALIAT US OPEN 2019 – TABLOUL MASCULIN – Tot ce trebuie sa stii inainte de startul Openului American   

US Open 2019 incepe luni!

Ultimul turneu de mare slem al anului incepe luni, 26 august si se va intinde pe durata a doua saptamani, pana duminica, 8 septembrie. Toti tenismenii din top 10 ATP si-au anuntat prezenta la editia 2019 a Openului American, niciunul dintre ei neacuzand vreo accidentare.

De unde venim, cine suntem si incotro ne ducem?

Venim la New York dupa un numar de 4 saptamani in care s-a jucat tenis de nivel inalt pe continentul nord-american. Mai intai a fost Citi Open, turneul ATP 500 de la Washington, unde Nick Kyrgios l-a invins in finala pe Daniil Medvedev. Apoi au urmat doua mastersuri de 1000 de puncte: primul, cel de la Montreal, adjudecat de Rafael Nadal, care a trecut in ultimul act de acelasi Daniil Medvedev, in vreme ce al doilea, mastersul de la Cincinnati a fost castigat de Daniil Medvedev, care a dispus in finala de David Goffin.

In cuvinte mai putine, venim dupa o luna in care Daniil Medvedev a jucat 18 meciuri in 20 de zile, castigand 16 dintre acestea. Rusul a bifat astfel doua finale si primul turneu masters 1000 castigat in cariera. O luna in care Nick Kyrgios a trecut de la postura de tenismen in forma la vechea pozitie de clovn tenisistic, lucru pe care l-a demonstrat inca o data in meciul de la Cincinnati cu Kharen Khachanov, la sfarsitul caruia a primit o amenda de 113.000 de dolari. Dupa o luna in care Novak Djokovic si Roger Federer nu si-au gasit ritmul: Federer a pierdut in 62 de minute de joc cu Andrey Rublev, pe cand Djokovic a fost intrecut de Daniil Medvedev intr-o maniera suficient de convingatoare incat sa-i reseteze asteptarile si increderea inainte de US Open 2019.

Cine suntem: lista favoritilor la castigarea US Open 2019

1. Novak Djokovic, Serbia

2. Rafael Nadal, Spania

3. Roger Federer, Elvetia

4. Dominic Thiem, Austria

5. Daniil Medvedev, Rusia

6. Alexander Zverev, Germania

7. Kei Nishikori, Japonia

8. Stefanos Tsitsipas, Grecia

9. Karen Khachanov, Rusia

10. Roberto Bautista Agut, Spania

Topul celor 10 capi de serie de la Openul American este sinonim cu topul 10 ATP in acest moment. De notat insa ca, exceptandu-i pe Djokovic, Nadal si Federer, niciunul din cei 10 capi de serie nu s-a impus vreodata intr-un turneu de grand slam.

Punand acest turneu in perspectiva, este important de retinut faptul ca punctele puse in joc pot schimba in continuare drastic calculele pentru calificarea la Turneul Campionilor de la Londra, in mod special pentru cei din a doua jumatate a topului 10 ATP.

Sezonul tenisistic nu se incheie dupa US Open: vor urma turnee ATP 500 la Beijing si Tokyo, spre sfarsitul lunii septembrie, dupa care mastersul de 1000 de puncte de la Shanghai la inceputul lui octombrie, luna care se va sfarsi cu mastersul 1000 de la Paris. In final, vor urma Turneul Campionilor (10-17 noiembrie) si prima editie a Cupei Davis cu noul format, intre 18-24 noiembrie, care va marca finalul stagiunii tenisistice.





Rafael Nadal, favorizat de tragerea la sorti

Rafa Nadal va avea parte de un traseu foarte similar cu cel de la Australian Open din acest an. Gratie tragerii la sorti favorabile, ibericul ii va ocoli pe Djokovic ori Federer pana in ultimul act. Pe jumatatea de tablou a lui Rafa se mai afla Marin Cilic, fost campion la US Open, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Roberto Bautista Agut, Nick Kyrgios si Stefanos Tsitsipas.



Rafael Nadal: „Am multe lucruri la care trebuie sa lucrez inainte sa stiu daca voi avea un avantaj sau nu. Asa ca, intai, haideti sa vedem daca voi reusi sa imi fac eu partea,” a spus ibericul cu privire la norocul sau la tragerea la sorti.

TRASEU VIRTUAL RAFAEL NADAL

Tur 1: John Millman

Tur 2: Thanasi Kokkinakis sau jucator din calificari

Tur 3: Fernando Verdasco

Optimi: Marin Cilic

Sferturi: Alexander Zverev

Semifinale: Dominic Thiem / Stefanos Tsitsipas

Finala: Novak Djokovic / Roger Federer

Novak Djokovic si Roger Federer, pe aceeasi parte de tablou

Djokovic si Federer vor avea, in schimb, un traseu mai dificil decat spaniolul. Cei doi se vor intalni in semifinalele de la Flushing Meadows in cazul in care vor putea trece de jucatori precum Stanislas Wawrinka, Daniil Medvedev, Milos Raonic, Kei Nishikori sau David Goffin.

TRASEU VIRTUAL NOVAK DJOKOVIC

Tur 1: Carballes Baena

Tur 2: Sam Querrey / Londero

Tur 3: Dusan Lajovic

Optimi: Stan Wawrinka

Sferturi: Daniil Medvedev

Semifinale: Roger Federer

Finala: Rafael Nadal

TRASEU VIRTUAL ROGER FEDERER

Roger Federer, lider istoric in clasamentul victoriilor in turneele de mare slem, nu a mai castigat niciun titlu la US Open din 2008. Pentru a pune capat perioadei de 11 ani de seceta newyorkeza, elvetianul va trebui sa treaca cu brio de urmatorii tenismeni:

Tur 1: jucator din calificari

Tur 2: Damir Dzumhur

Tur 3: Lucas Pouille

Optimi: David Goffin

Sferturi: Kei Nishikori / Milos Raonic

Semifinale: Novak Djokovic

Finala: Rafael Nadal

In cazul in care calculul hartiei va fi respectat, sferturile de finala ale Openului American 2019 vor fi urmatorele:

• Djokovic vs. Medvedev (3-2 H2H)

• Federer vs. Nishikori (8-3 H2H)

• Thiem vs. Tsitsipas (3-2 H2H)

• Nadal vs. Zverev (5-0 H2H)

Rezultatele favoritilor la grand slam-urile din acest an

Anul a inceput cu victoria zdrobitoare a lui Novak Djokovic in finala cu Rafael Nadal de la Melbourne, unde sarbul nu i-a lasat spaniolului nici macar un set.

Patru luni mai tarziu, la Paris, Regele Zgurii si-a confirmat pentru a 12-a oara statutul, invingandu-l in finala intr-o maniera categorica pe Dominic Thiem.

La Wimbledon, Novak Djokovic a trecut cu mari dificultati de Roger Federer, la capatul unei finale de 5 seturi in care elvetianul a ratat minge de meci.

Potentiale surprize pe tabloul masculin

• Daniil Medvedev

Jucatorul momentului in circuitul ATP este fara „doar” si „poate” rusul Daniil Medvedev. Vine dupa trei finale in trei saptamani, dintre care una castigata. A intrat in premiera in top 5 ATP. L-a invins pe Djokovic de doua ori la rand in acest an, nu se sfieste sa arunce servicii de 200km/h pe serviciul al doilea si detine acel mix necesar intre luciditate si avant spre risc. Ii convine de minune suprafata rapida, care ii accentueaza eficienta servei si ii sporeste eficacitatea armei sale principale, forehandul.

Singura problema a rusului in varsta de 23 de ani este lipsa experientei. Nu a ajuns niciodata mai departe de optimi intr-un turneu de mare slem si a declarat de curand ca ar fi satisfacut cu o prezenta in ultimii 16 la US Open.

Medvedev va debuta la US Open impotriva indianului Gunneswaran Prajnesh.

• Felix Auger Aliassime

Are 19 ani, este numarul 19 ATP si a scris istorie la Miami, unde a ajuns pana in semifinale. Doar doi jucatori in istorie au ajuns in acea faza a competitiei din Florida la o varsta mai frageda decat el. Nu a reusit un rezultat mai bun la turneele de mare slem in afara turului 3 din acest an de la Wimbledon.

Aliassime va incepe US Open cu un meci extrem de competitiv, in fata conationalului sau, canadianul Denis Shapovalov.

• Nick Kyrgios

A castigat doua titluri ATP in 2019, la Acapulco si la Washington. Are serviciul necesar pentru a crea probleme in fata oricarui adversar la US Open, insa cheia succesului pentru Nicholas Kyrgios este modul in care isi va gestiona temperamentul.

Kyrgios va incepe turneul cu un meci greu, in fata americanului Steve Johnson. In turul al doilea, Kyrgios ar putea juca cu Leonardo Mayer din Argentina.

Meciuri tricky

La orice turneu de mare slem exista meciuri imprevizibile pentru marii favoriti. La aceasta editie, se anunta dificultati pentru marii favoriti in cazul urmatoarelor meciuri potentiale*:

• Fognini vs. Opelka in primul tur

• Tsitsipas vs. Rublev in primul tur

• Nadal vs. Cilic in optimi*

• Djokovic vs. Medvedev in sferturi*

*doar daca ambii se califica pana in faza respectiva a turneului

Cele mai interesante meciuri de urmarit in primul tur

• Shapovalov vs. Aliassime

• Cilic vs. Klizan

• Nadal vs. Millman

• Monfils vs. Ramos

• Tsitsipas vs. Rublev

Marius Copil

Romania va avea un singur reprezentant pe tabloul de simplu de la US Open, in persoana lui Marius Copil. Aradeanul isi va masura fortele in turul inaugural cu francezul Ugo Humbert. Copil va juca marti, 27 august, nu mai devreme de ora 21:00, pe terenul 8.

In turul doi, Copil ar putea juca cu Monfils / Ramos, urmand ca o calificare intr-un ulterior tur 3 sa il puna fata in fata cu noul numar 10 ATP, Roberto Bautista Agut.

In 2018, Marius Copil a pierdut in primul tur la US Open, fiind invins de fostul campion de la Flushing Meadows, Marin Cilic.

Proba de dublu

Marius Copil va fi implicat si in proba de dublu, unde va face pereche cu Nick Kyrgios. Tot in proba de dublu va participa si Horia Tecau, calificat direct pe tabloul principal si cotat cu sansa a 12-a la castigarea trofeului. Horia Tecau are in palmares un titlu de castigator al Openului American, obtinut cu Jean-Julien Rojer in 2017.

Stiati ca...?

• Niciun jucator din top 10 nu a castigat vreun turneu de mare slem, exceptandu-i pe Djokovic, Nadal si Federer

• Novak Djokovic este campionul en-titre de la US Open. El l-a invins in finala editiei din 2018 pe Juan Martin Del Potro, scor 6-3, 7-6, 6-3.

• In tenisul masculin, Roger Federer este cel mai titrat jucator de la US Open care participa in acest an: are in palmares 5 titluri la Flushing Meadows, adjudecate in anii 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

• Editia 2019 va fi cea de-a 139-a din istoria Openului American.

• US Open 2019 va oferi premii in bani in valoare totala de 57 de milioane de dolari. Castigatorul va primi 3,800,000 dolari si 2000 de puncte ATP.

• Complexul de la US Open numara 22 de terenuri de joc + alte 12 terenuri de antrenament.

• Capacitatea Stadionului Arthur Ashe, arena principala de la US Open este de 23,771 locuri.

• Media de varsta dintre Djokovic, Nadal si Federer este de 34 ani

Ce spun capii de serie inaintea startului US Open

Novak Djokovic: „Sunt in continuare foarte motivat sa continui sa joc , mai ales la acest nivel de grand slam. Vreau sa devin jucatorul mai multe grand slam-uri, iar acest lucru imi ofera un anumit nivel de responsabilitate. Roger spera sa inspire oamenii pana la varsta 37 de ani. Eu sunt unul dintre cei pe care ii inspira,” a spus campionul en-titre de la US Open.

Rafael Nadal: „Sa ajung la turneele mari cu sentimente pozitive ajuta, cu siguranta. Ultimele turnee ale mele s-au incheiat cu victorie la Roma, victorie la Paris, semifinale la Wimbledon, victorie la Montreal. Este un sentiment pozitiv, o amintire placuta care imi sporeste increderea in mine. Cred ca joc bine. Ma antrenez corect zilele acestea. Sunt gata de actiune,” a declarat spaniolul care s-a impus ultima oara la Flushing Meadows in 2017.

Roger Federer: „Nu pun presiune extra pe mine. Stiu ca va fi greu. Nu mai vin la US Open din pozitia de favorit clar, precum o faceam in 2006 sau 2007. Sunt foarte constient de modul in care trebuie sa abordez mental acest turneu. Am jucat bine in slam-uri recent si victoria cu Rafa din semifinale (n.r. de la Wimbledon) a fost importanta pentru mine. US Open va fi un turneu greu de castigat, fara indoiala. Simt totusi ca sunt parte din grupul care il poate castiga,” a declarat jucatorul cu cele mai multe titluri de mare slem din istorie.

Daniil Medvedev: „Nu ma consider unul dintre favoriti pentru simplul fapt ca pana in acest moment al carierei mele n-am reusit sa ajung macar in sferturile de finala ale unui grand slam. Asa ca daca voi ajunge in sferturi, pentru mine va fi deja un pas inainte si voi fi foarte incantat de rezultatul meu. Dar cele trei saptamani care au trecut mi-au sporit mult increderea. Acum stiu ca daca joc cel mai bun tenis al meu pot sa bat pe oricine si am nevoie sa continui sa fac acest lucru si aici (n.r. la New York).

US Open 2019 incepe luni, 26 august de la ora 18:00, ora Romaniei.