US OPEN 2019 | Marius Copil - Ugo Humbert, in primul tur! Copil s-a impus in singura intalnire directa, iar daca trece se poate duela cu Monfils

Marius Copil este singurul roman de pe tabloul principal masculin al US Open.

Singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul masculin de simplu de la US Open, Marius Copil – nr. 96 ATP – si-a aflat adversarul din primul tur. Tenismenul din Arad se va duela cu Ugo Humbert, numarul 62 ATP, jucator francez in varsta de 21 de ani, nascut la Metz.

Pana in prezent, Copil si Humbert s-au mai intalnit o singura data in cadrul oficial al circuitului ATP. Confruntarea a avut loc in 2017, la Brest, pe o suprafata rapida de indoor, unde Marius Copil s-a impus cu 2-0 la seturi, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 8 minute de joc.

Marius Copil ar putea juca cu Gael Monfils in turul al doilea

In cazul unei noi victorii obtinute in fata francezului, Marius Copil se va duela pentru un loc in turul al treilea cu invingatorul meciului dintre Gael Monfils si Albert Vinolas Ramos. Acolo, Monfils il conduce pe spaniol la H2H cu 3-1.

In potentialul tur 3, Marius Copil l-ar infrunta, cel mai probabil, pe rusul Denis Shapovalov, in vreme ce o calificare in optimi ar insemna pentru Copil un duel cu austriacul Dominic Thiem.

Marius Copil & Nick Kyrgios asteapta numele adversarilor din primul tur

Marius Copil va lua parte si la proba de dublu masculin la Flushing Meadows. Acolo, Copil va face echipa cu australianul Nick Kyrgios. Exista o sansa ca dublul Copil-Kyrgios sa infrunte dublul Tecau-Rojer in primul tur al Openului American, editia 2019.