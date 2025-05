Apatică și slăbită, în anumite momente ale primelor două seturi, Paula Badosa și-a explicat căderile de formă avute pe durata meciului, motivând: „Nu știu cum mă simt. A fost foarte dur. Un meci extraordinar. Am avut febră în momentul în care am cerut time-out medical. Am avut și căderi de tensiune.

Am luat niște calmante, dar nu cred că aș fi câștigat fără sprijinul publicului. Mulțumesc, m-ați ajutat extrem de mult.

În fiecare an când joc aici se termină la fel, cu publicul susținându-mă într-o manieră incredibilă. Cheia meciului a fost publicul, am avut noroc,” s-a confesat Paula Badosa, la capătul confruntării cu Gabriela Ruse.

Gabriela Ruse, cel mai bun rezultat al carierei la Roland Garros, în proba individuală

Turul secund jucat în acest an a însemnat pentru Gabriela Ruse performanța de a fi reușit prima victorie a carierei pe tabloul principal al întrecerii de la Paris.

În runda inaugurală, Gabriela Ruse a depășit-o pe americanca McCartney Kessler (44 WTA), scor 7-5, 7-6 (3), dar nu înainte de a rata două mingi de meci, la scorul de 7-5, 6-5.

În 2024, Gabriela Ruse a fost, alături de ucraineanca Marta Kostyuk, semifinalistă a probei de dublu, în capitala Franței.