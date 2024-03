Patrick Mouratoglou, pus la zid după acuzațiile lui Caroline Wozniacki la adresa Simonei Halep

Multe personalități din tenis s-au declarat încântate de revenirea în circuit a Simonei Halep, însă au fost și voci critice la adresa româncei.

Americanii au remarcat că Patrick Mouratoglou ”a rămas tăcut” după acuzațiile lui Caroline Wozniacki la adresa Simonei Halep

Una dintre acestea a fost Caroline Wozniacki, care s-a arătat nemulțumită de faptul că Simona Halep a primit un wildcard la turneul american, desi a fost suspendată pentru dopaj cu Roxadustat.

”Dacă cineva trișează intenționat, dacă cineva a fost testat pozitiv pentru dopaj, nu cred că ar trebui să primească wildcard-uri. Dacă vrei să te întorci în circuit, ar trebui să începi din nou de jos. Ei (n.r. Simonei Halep) nu i-a fost anulată suspendarea, doar micșorată”, a spus Wozniacki.

Printre cei care i-au trimis mesaje de încurajare sportivei noastre după acuzațiile lui Wozniacki a fost legendarul Boris Becker, care, într-o postare pe rețelele sociale, a scris mesajul ”Te iubim, Simo!”.

Cu toate acestea, Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al româncei și cel considerat de mulți principalul vinovat pentru suspendarea primită de aceasta, nu i-a luat partea Simonei Halep în conflictul cu jucătoarea daneză, iar jurnaliștii americani l-au criticat pentru acest lucru pe antrenorul francez.

”Boris Becker i-a trimis un mesaj special Simonei Halep și, indirect, s-a așezat de partea româncei (n.r. după declarațiile lui Caroline Wozniacki). El și-a arătat dragostea pentru Halep, după revenirea acesteia în tenis, la Miami Open. Chiar dacă neamțul a reacționat după revenirea Simonei, lumea așteaptă replica din partea lui Patrick Mouratoglou, care a rămas tăcut”, au scris cei de la yardbarker.com.

Răspunsul Simonei Halep pentru Caroline Wozniacki

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o după meciul cu Paula Badosa, Simona Halep a fost întrebat despre declarațiile colegei sale din circuit și a avut un răspuns direct.

"De ce a spus asta? Nu am făcut nimic greșit, nu am înșelat pe nimeni, nu m-am dopat. Ar fi mai bine să citim toți decizia de la TAS, a fost un supliment contaminat, nu m-am dopat niciodată. Nu sunt o trișoare. Mulțumesc celor de la turneu pentru că mi-au oferit posibilitatea să joc. E minunat să revină. O singură persoană care să fie împotriva mea nu e atât de important. Am sute de oameni care mă susțin", a declarat Simona Halep.