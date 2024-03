Simona a revenit la Miami, în aclamaţiile fanilor români, încrezătoare şi zâmbitoare. Aşa cum a declarat în repetate rânduri, ea nu avea nicio aşteptare, ci doar voia să vadă cum simte jocul, după o lungă pauză.

Răspunsul Simonei Halep pentru Caroline Wozniacki

Înaintea partidei româncei, jucătoarea de tenis din Danemarca i-a criticat organizatorii Miami Open pentru că au invitat în competiţie o persoană care a fost depistată pozitiv.

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o după meciul cu Paula Badosa, Simona Halep a fost întrebat despre declarațiile colegei sale din circuit și a avut un răspuns direct.

"De ce a spus asta? Nu am făcut nimic greșit, nu am înșelat pe nimeni, nu m-am dopat. Ar fi mai bine să citim toți decizia de la TAS, a fost un supliment contaminat, nu m-am dopat niciodată. Nu sunt o trișoare. Mulțumesc celor de la turneu pentru că mi-au oferit posibilitatea să joc. E minunat să revină. O singură persoană care să fie împotriva mea nu e atât de important. Am sute de oameni care mă susțin", a declarat Simona Halep.

Ce urmează pentru Simona Halep după Miami Open

Simona Halep e pregătită să dea totul pentru România. Ar putea cere wildcard la Charleston, primul turneu al sezonului de zgură

În viitorul apropiat, Simona Halep va putea pregăti barajul decisiv cu Ucraina, din Cupa Billie Jean King, programat tot în Florida, dar pe zgură, în perioada 12-13 aprilie.

Românca ar putea cere wildcard și în turneul WTA 500 de la Charleston, fixat în săptămâna 1-7 aprilie, participare care ar crește volumul de meciuri în sezonul de zgură, dar ar putea și să o ajute la o acomodare mai lină înaintea play-off-ului cu echipa Elinei Svitolina.

La revenirea în Europa, Simona Halep este așteptată să ceară wildcarduri la turneele WTA 500 de la Stuttgart (14-21 aprilie), WTA 1000 de la Madrid (23 aprilie - 5 mai) și WTA 1000 de la Roma (7 - 19 mai), ultimul înaintea competiției de mare șlem de la Roland Garros (26 mai - 9 iunie).