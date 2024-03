Sportiva revoltată că Halep a primit wild-card la Miami apelează la fani pentru a putea reveni în circuit. Demersul făcut

Jucătoarea britanică Tara Moore, aflată într-o situație similară, nu a avut parte de același noroc.

Pentru Moore, drumul de întoarcere pe teren este diferit, scriu cei de la Tennisuptodat. Jucătoarea britanică ocupa locul 77 mondial când a fost suspendată provizoriu, după ce a testată pozitiv la Bogota, în mai 2022. Moore și-a susținut nevinovăția, iar după 19 luni de anchetă, un tribunal independent a decis că ea "nu a comis nicio greșeală sau neglijență" deoarece a ingerat substanțele interzise din carne contaminată.

Cu toate acestea, spre deosebire de Halep sau Maria Sharapova, care au primit imediat wildcarduri la mai multe turnee, Moore nu a primit niciun wildcard. Prin urmare, sportiva britanică de 31 de ani va trebui să lupte pentru a reveni pe circuit și se bazează pe crowdfunding pentru a-și acoperi costurile.

Mesajul postat de Tara Moore pe rețelele de socializare: "După cum știți, drumul meu către revenirea pe teren nu a fost ușor și nu va fi nici pe viitor. Am început o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile asociate cu tot ceea ce s-a întâmplat. Vă rog să donați și să distribuiți dacă puteți, dacă nu, susțineți-mă moral! Doar energii pozitive! Mulțumesc mult!"

As you know my journey back has not been easy and will not continue to be easy. I’ve started a go fund me to help with costs associated with everything that’s happened. Please donate and share if you can, if not, don’t hate! Good vibes only! Thanks so much https://t.co/kLPa1XemFZ