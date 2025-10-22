GALERIE FOTO Sinner, criticat dur de o legendă a tenisului italian, după ce a refuzat participarea la Cupa Davis

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner a câștigat de două ori consecutiv Cupa Davis, alături de echipa Italiei.

Jannik SinnerNicola PietrangeliTenis ATP
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) nu va participa la intențiile echipei Italiei de a-și apăra, pentru al doilea an la rând, titlul de câștigătoare a Cupei Davis.

Proaspăt câștigător al unui premiu de șase milioane de dolari, cec apropiat în turneul demonstrativ de la Riad, numărul 2 ATP și-a anunțat absența de la turneul final al ediției 2025 a Cupei Davis.

Jannik Sinner absentează de la turneul final al Cupei Davis, găzduit de Bologna

Cu Alcaraz anunțat în componența lotului, echipa Spaniei poate să înceapă să viseze la un nou titlu de campioană, dar decizia nu i-a convenit deloc lui Nicola Pietrangeli, dublu câștigător al turneului de la Roland Garros.

Pietrangeli este deținătorul recordului care măsoară victoriile obținute în Cupa Davis. Fostul jucător italian a câștigat pentru echipa națională a țării sale 120 din cele 164 de meciuri disputate.

„E o palmă peste fața sportului italian. Nu înțeleg de ce spune că a fost o alegere dificilă. Vorbim despre tenis, nu despre război. Iar Cupa Davis e vârful acestui sport. Obiectivul fiecărui sportiv e să poarte tricoul albastru.

Din nefericire, știu că acum vorbesc despre o altă eră. Văd că lumea de azi e, mai degrabă, împinsă de bani, iar sufletul e dat la o parte,” a comentat Nicola Pietrangeli, potrivit Tennis365.

Cum și-a motivat Sinner absența de la Cupa Davis 2025

„Sunt un dublu câștigător al Cupei Davis. Împreună cu echipa mea, am luat decizia aceasta, deoarece sezonul e foarte lung, iar, la finalul stagiunii, am nevoie de o săptămână în plus pentru a-mi începe pregătirea mai devreme.

Obiectivul e să am un start solid de sezon, în Australia. În ultimii doi ani, nu mi-am atins cel mai bun nivel, deoarece nu am avut suficient timp la dispoziție,” a spus Jannik Sinner, care a ieșit campion al Openului Australiei, în 2024 și în 2025.

Câștigătoarea Cupei Davis 2025 se va stabili în Bologna, în săptămâna 18 - 23 noiembrie. În sferturile de finală, vor avea loc următoarele partide: Italia - Austria, Franța - Belgia, Spania - Cehia și Argentina - Germania.

