Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) nu va participa la intențiile echipei Italiei de a-și apăra, pentru al doilea an la rând, titlul de câștigătoare a Cupei Davis.

Proaspăt câștigător al unui premiu de șase milioane de dolari, cec apropiat în turneul demonstrativ de la Riad, numărul 2 ATP și-a anunțat absența de la turneul final al ediției 2025 a Cupei Davis.

Jannik Sinner absentează de la turneul final al Cupei Davis, găzduit de Bologna

Cu Alcaraz anunțat în componența lotului, echipa Spaniei poate să înceapă să viseze la un nou titlu de campioană, dar decizia nu i-a convenit deloc lui Nicola Pietrangeli, dublu câștigător al turneului de la Roland Garros.

Pietrangeli este deținătorul recordului care măsoară victoriile obținute în Cupa Davis. Fostul jucător italian a câștigat pentru echipa națională a țării sale 120 din cele 164 de meciuri disputate.

„E o palmă peste fața sportului italian. Nu înțeleg de ce spune că a fost o alegere dificilă. Vorbim despre tenis, nu despre război. Iar Cupa Davis e vârful acestui sport. Obiectivul fiecărui sportiv e să poarte tricoul albastru.

Din nefericire, știu că acum vorbesc despre o altă eră. Văd că lumea de azi e, mai degrabă, împinsă de bani, iar sufletul e dat la o parte,” a comentat Nicola Pietrangeli, potrivit Tennis365.

