Finalistă pierzătoare în ediția 2025/26, dar câștigătoare de grupă cu punctaj maxim, cu numărul cel mai mare de goluri înscrise și cu numărul cel mai mic de goluri încasate, Arsenal vrea să repete isprava în stagiunea 2026/27.

A început cu un 1-0 la Napoli, confirmat de un 3-0 administrat fostei campioane în Ligue 1, Lille, împotriva căreia a marcat de trei ori, în decursul a doar șapte minute, prin Jurrien Timber, Eberechi Eze și Bukayo Saka.

Jurrien Timber, gol de Liga Campionilor. A ajuns la 7 goluri în 99 de meciuri în tricoul „tunarilor”

La egalitate la pauză, „tunarii” nu s-au precipitat, și-au așteptat șansa, iar, când aceasta nu a venit, și-au creat-o singuri.

Mai precis, Jurrien Timber (25 de ani), în minutul 64, și-a driblat adversarul din preluare, după care l-a învins pe turcul Ozer printr-un șut lipsit de forță, care demonstrează nivelul tehnic ridicat, ajuns de anumiți fundași ai fotbalului modern.