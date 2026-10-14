Finalistă pierzătoare în ediția 2025/26, dar câștigătoare de grupă cu punctaj maxim, cu numărul cel mai mare de goluri înscrise și cu numărul cel mai mic de goluri încasate, Arsenal vrea să repete isprava în stagiunea 2026/27.
A început cu un 1-0 la Napoli, confirmat de un 3-0 administrat fostei campioane în Ligue 1, Lille, împotriva căreia a marcat de trei ori, în decursul a doar șapte minute, prin Jurrien Timber, Eberechi Eze și Bukayo Saka.
Jurrien Timber, gol de Liga Campionilor. A ajuns la 7 goluri în 99 de meciuri în tricoul „tunarilor”
La egalitate la pauză, „tunarii” nu s-au precipitat, și-au așteptat șansa, iar, când aceasta nu a venit, și-au creat-o singuri.
Mai precis, Jurrien Timber (25 de ani), în minutul 64, și-a driblat adversarul din preluare, după care l-a învins pe turcul Ozer printr-un șut lipsit de forță, care demonstrează nivelul tehnic ridicat, ajuns de anumiți fundași ai fotbalului modern.
Urmează Bayern - Arsenal, în etapa a treia de Liga Campionilor
Intrat pe teren abia în minutul 65, Bukayo Saka - favoritul fanilor tunari - a reușit o pasă de gol pentru Eberechi Eze, înainte de a marca ultimul gol al partidei, în minutul 71, la doar circa 400 de secunde trecute de când tabela încă arăta un scor nul.
Cu 6 puncte și golaveraj 4-0, după două etape, Arsenal va avea parte de un meci de calibru unu, în etapa a treia. O așteaptă o deplasare pe Allianz Arena, unde Bayern Munchen va dori să compenseze și pentru frustrarea acumulată în deplasarea din Norvegia, unde nu a reușit să își conserve avantajul obținut împotriva lui Viking, după ce a fost condusă, inițial, cu 2-0.
De partea opusă, Lille va primi, pe teren propriu, vizita clubului turcesc, Galatasaray Istanbul.
Nottingham Forest - Arsenal și Lille - Brest, exclusiv pe VOYO, în weekend
- Lille - Brest, sâmbătă, 17 octombrie, 21:45, VOYO
- Nott'm Forest - Arsenal, duminică, 18 octombrie, 18:30, VOYO SPORT 1
Până să joace în etapa a treia a Ligii Campionilor, Arsenal și Lille se întorc în competițiile naționale, transmise exclusiv de VOYO.
Arsenal va avea o deplasare la Nottingham, duminică, de la 18:30, în direct și în exclusivitate pe VOYO SPORT 1, pe când Lille va întâlni Brest, acasă, sâmbătă, de la ora 21:45.