Antrenorul portughez continuă să urmărească atent fotbalul din Serie A. El a afirmat despre fostele sale echipe, AS Roma și Inter, că sunt cele mai puternice formații din campionatul Italiei.

Jose Mourinho, verdict despre formațiile din Serie A

„Nu sunt singurul care o spune. Fără niciun dubiu, Roma și Inter sunt cele mai puternice echipe. Am văzut toate meciurile lor, sunt cele mai puternice echipe.

Eu m-am pregătit, suntem bine, suntem pregătiți și nu am niciun dubiu că vom da totul timp de 90 de minute. Suporterii Romei vor să câștige, eu vreau să câștig. În timpul meciului, uităm de sentimente”, a declarat Jose Mourinho, potrivit tuttomercatoweb.com.

Referitor la confruntarea cu AS Roma, antrenorul lui Real Madrid a precizat că duelul nu va fi pentru el unul special. El a prevăzut că romanii și madrilenii se vor duela din nou în sferturile Ligii Campionilor.

Revederea cu AS Roma, un meci „normal” pentru portughez

„Va fi un meci ca oricare altul. Trebuie să uit unde sunt, împotriva cui joc. Pentru mine, va fi doar un alt meci. Nu e presiune în Champions League. Să fiu sincer, cred că și Roma, și Real Madrid se vor califica și poate că ne vor înfrunta din nou într-o fază superioară, în sferturi”, a adăugat „The Special One”.

AS Roma - Real Madrid, duel contând pentru etapa a doua din grupa unică a Ligii Campionilor, va fi redată LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro.